¿Por qué se retiraron tantos jugadores por lesión en la primera ronda del Abierto de Wimbledon?

AFP

Dolgoplov se retiró en su encuentro ante Federer.

Novak Djokovic bromeó con Roger Federer sobre el resultado de ambos en la primera ronda de Wimbledon: victoria en 40 minutos por retirada del oponente, lesionado.

Incluso el serbio le llegó a decir al suizo si no deberían haber salido a jugar entre ellos, para entrenar, ya que no habían pasado mucho tiempo en la cancha.

Eso por las retiradas de Martin Klizan y Alexander Dolgopolov, quienes salieron a jugar ya mermados por su recientes lesiones.

De hecho, en la edición de este año, la primera ronda de Wimbledon terminó con ocho retiros por lesión , el número más alto de bajas en la primera ronda última década.

Lo que reavivó un debate en el mundo del tenis: ¿por qué sale a jugar alguien que tiene serias dudas de que su condición física le vaya a permitir terminar el partido?

ADRIAN DENNIS/AFP/Getty

Nick Kyrgios fue uno de los siete hombres y una mujer que se retiraron por lesión en primera ronda de Wimbledon.

Otro que se retiró en la primera ronda fue el australiano Nick Kyrgios. "Sabía que no estaba al 100 por ciento", reconoció. "Había estado sintiendo molestias en mi cadera que no logré sanar".

Kyrgios incluso dijo que jugó en contra de los consejos de su médico, pero que lo hizo porque Wimbledon es su "torneo favorito".

"La pregunta siempre será si estos jugadores h ubieran debido comenzar el partido" , dijo Federer, ganador de siete Wimbledon.

"Uno esperaría que estos jugadores cedieran su puesto a alguien más si no están a punto para competir, aunque se hayan ganado el derecho a estar ahí", agregó Federer.

GLYN KIRK/AFP/Getty

Novak Djokovic es uno de los jugadores partidarios de modificar el reglamento de los torneos grandes.

"Esto es algo que quizás debería ser revisado", opinó el serbio Djokovic, quien también avanzó a la siguiente ronda por la retirada de Klizan.

¿Cuestión de dinero?

Cualquier jugador que pierda su partido de primera ronda en Wimbledon recibe más de US$40.000 solo por haber comenzado a jugar.

Y aunque para las estrellas del deporte de la raqueta no resulte una necesidad, son muchos en el circuito profesional que no se pueden permitir renunciar al dinero.

DRIAN DENNIS/AFP/Getty

Rafael Nadal se ha referido a los gastos que tiene que cubrir un tenista de alto nivel

"Hay que ser realistas" dijo el español Rafael Nadal. "Para muchos jugadores que no están en las primeras posiciones del r a nking , el premio en metálico es un colchón muy importante para el año, y para no ir con el agua al cuello".

"Cuando la gente ve por la página ATP lo que ganan los jugadores no se da cuenta de todos los gastos que tiene un tenista: todos los viajes, entrenador, preparador físico, fisioterapeuta. De lo que pone que se gana a lo que realmente se queda es una cantidad muy inferior", comentó.

El reglamento que causa polémica

A principios de 2017, la ATP, que rige los torneos de tenis masculino salvo los cuatro grandes (Australia, Roland Garros, Wimbledon y Abierto de EE.UU.), introdujo la regla de que un jugador puede retirarse antes de su partido de primera ronda y aun así conservar el dinero al que tiene derecho .

Además, en ese caso, un sustituto gana la oportunidad de disputar el partido.

Getty Images

Anastasia Potapova fue la única que se retiró en la primera ronda de mujeres.

Esta regla, sin embargo, no rige en los abiertos del Grand Slam, en los que si el jugador no se presenta, no recibe el dinero.

"Quizás los Grand Slam deberían adoptar esta norma", dijo Federer.

Rafael Nadal apoyó la adopción de esta medida. "Es una iniciativa muy coherente, es como tiene que ser, y al final todo el mundo se queda contento", dijo.

Una fuente de la Federación Internacional de Tenis (FIT) le dijo a la Agencia EFE que podrían estudiar esta norma próximamente, quizás antes del Abierto de Estados Unidos que se celebrará en agosto.