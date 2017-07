Sainz: "Mi prioridad es Red Bull"

El español Carlos Sainz (Toro Rosso), noveno en el Mundial de Fórmula Uno, con 29 puntos, declaró este jueves, durante la rueda de prensa oficial de la FIA (Federación Internacional del Automóvil) previa al Gran Premio de Austria que su prioridad con miras al año próximo "es Red Bull".

"Es muy pronto para hablar de lo que puede pasar el año que viene, no sé puede saber lo que va a pasar, pero mi prioridad es estar con Red Bull la temporada que viene y luchar por podios, victorias o lo que sea", explicó Sainz, nacido hace 22 años en Madrid.

"Si eso no pasa, un cuarto año en Toro Rosso es improbable y no cerraré la puerta a ninguna oportunidad, pero aún quedan muchas carreras. Estoy preparado para dar un paso adelante en mi carrera. No descarto ninguna opción; y ya veremos qué es lo que pasa", comentó el hijo del doble campeón mundial español de rallys.

"Siempre hay rumores al respecto en el paddock, pero para mí lo principal es hacer bien las cosas en pista. Espero tomar esa decisión cuando llegue el momento. Ahora sólo tengo que ser lo más rápido posible y hacer las cosas bien en el coche", indicó el talentoso piloto madrileño.

En cuanto al incidente entre el alemán Sebastian Vettel (Ferrari) y Lewis Hamilton (Mercedes) en Baku, indicó que "no" iba "a entrar mucho en esa polémica".

"Eso es un asunto más de la FIA que nuestra. Cuando no es mi accidente, siempre opino mucho menos. A Vettel ya se le puso una sanción en Bakú. Tenía una penalización y ha tenido la oportunidad de disculparse ante la FIA hace poco menos de una semana. Y ya está", opinó.

"Ahora hay que seguir adelante. Creo que una disculpa no debería eximir de la sanción, pero estoy seguro de que a él tampoco le gusta lo que hizo y que se arrepiente", opinó Sainz este jueves en Austria.