Del Potro tras su salida de Wimbledon: "No ha sido mi mejor día en la pista"

El argentino Juan Martín del Potro reconoció este jueves tras su salida de Wimbledon que no había tenido su "mejor día en la pista" y que su rival, el letón Ernest Gulbis, lo había hecho mejor que él.

"Lo ha hecho muy bien, ha sacado muy fuerte durante todo el partido y yo no he podido romper su servicio en tres sets", explicó el argentino sobre su oponente, que le sacó de la competición tras vencerle por 6-4, 6-4 y 7-6 (3) en dos horas y 54 minutos.

"Es un rival muy peligroso sobre la hierba", continúo Del Potro que partía como vigésimo noveno favorito en el torneo londinense.

Gulbis, exnúmero 10 del mundo, frustró con su victoria uno de los duelos más esperados en Wimbledon, un enfrentamiento entre Del Potro y Novak Djkovic en tercera ronda, que había levantado expectación desde que se produjo el sorteo el pasado viernes.

Los termómetros del All England Tennis Club llegaron a marcar este jueves veintinueve grados, e incluso el partido tuvo que interrumpirse durante varios minutos por un golpe de calor de un aficionado, pero el tenista, de 32 años, negó que el calor haya influido en su derrota.

"Al revés, jugar con sol es mucho más agradable que jugar con lluvia, además hemos bebido mucha agua", sostuvo.

Pese a partir como cabeza de serie el argentino se despide del torneo en segunda ronda, algo que comentó que no le preocupa.

"No siento presión. Me tomo como algo bueno cuando la gente me pide mas, a mi o cualquier otro deportista, porque eso es que creen que puedes hacerlo mejor", afirmó, antes de confirmar que se encuentra al cincuenta por ciento físicamente.

"Físicamente tal vez estoy al cincuenta de lo que puedo estar, pero eso es algo que me deja tranquilo porque tengo margen para mejorar y trabajar", señaló.

Pese a la eliminación, el deportista sostuvo que su nivel de juego "está mejorando" aunque sus resultados no sean "los que la gente espera".