Froome: "No me asustan los descensos"

El británico Chris Froome, líder del Tour de Francia, aseguró que ya no teme a los descensos, frente a las etapas que se decidirán bajando en los próximos días.

"He mejorado en descenso, lo probé el año pasado en Luchon. Tengo confianza en estas etapas que vienen. No las entreno de forma específica, pero cuando subes un col luego hay que bajarlo", dijo.

Froome aseguró que pasó la etapa de hoy "tan tranquilo como es posible" y eso "es muy poco para los que peleamos por la general".

"Tratamos de estar al abrigo del viento y quedarnos a rueda de otros compañeros para economizar el máximo posible de energías pensando en los días siguientes", señaló.

Froome aseguró que no le importaría ceder el maillot a una escapada a condición de que en ella no haya ciclistas que puedan pelear por la general, pero que no lo hará de forma voluntaria con sus rivales.