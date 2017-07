Valverde: "Pensé que se había terminado mi carrera"

Alejandro Valverde (Movistar) dijo desde el Hospital de Duesseldorf que cuando vio el alcance inicial de su lesión pensó que "se había terminado mi carrera deportiva" y espera recuperarse "para volver donde estaba y ganar".

Valverde, de 37 años, saldrá este viernes del hospital alemán, donde fue intervenido de fractura de rótula tras sufrir una caída en la contrarreloj inicial del Tour de Francia. En 'Onda Cero' comentó sus primeras impresiones tras el accidente.

"Antes de que me dijeran el alcance de la lesión sabía que estaba muy mal. Me clavé la valla, pensé que se había acabado mi carrera deportiva, pero ahora hay que ver la evolución de la lesión, parece que se curara al cien por cien, aunque con mucho trabajo. Dentro de la gravedad pudo ser peor", señaló.

"El Bala" recordó los momentos inmediatos tras sufrir la caída en el kilómetro 7 de la crono.

"Me di cuanta de la gravedad en el momento de caer, me miré la rodilla y sabía que había algo muy mal, la rotula estaba fatal, y dije: "madre mía, pero ¿esto que es?. Es cierto que después, a los 4 minutos de la caída pregunté por el tiempo que llevaba en la crono".

Ante todo, Valverde, no ha perdido la ilusión por volver a la bicicleta y ya piensa en que se cumplan los plazos para regresar, y además, por la senda de la victoria.

"Empezaré a montar en bici en mes y medio, suave, sin cargar. Luego a los lo 8 meses me tendrán que quitar dos tornillos de la rótula. No tengo prisa, quiero quedar bien y volver al cien por cien a los entrenamientos".

Valverde está convencido de que "a los 38 años, y estando bien, volveré con todas las ganas y la ilusión de siempre. Trabajaré para regresar donde estaba, y para ganar".

Respecto al desarrollo del Tour, Valverde mandó un mensaje de ánimo a sus compañeros del Movistar, a quienes augura un buen Tour, sobre todo al colombiano Nairo Quintana, "quien lo hará bien con el equipo que le respalda".

"Nairo Quintana iba a tener ayuda conmigo, claro, pero tiene un gran equipo detrás y no habrá problema para estar delante. Aunque no esté yo lo harán bien, estoy seguro", comentó.

También comentó la primera etapa de montaña del Tour con final en La Planche des Belles Filles, donde no vio superioridad de Froome respecto a lo demás favoritos.

"No vi a Froome superior a los demás. Si fuera superior hubiese estado con Aru en La Planche y no pudo. No fue superior. Será un Tour bonito y abierto. A quien vi por encima de los demás fue a Aru. Hasta París puede pasar de todo", aseguró.

Para finalizar recordó el éxito de su intervención quirúrgica y el progreso en su recuperación.

"La operación ha sido una maravilla, estoy muy bien atendido, a todos los niveles. Las radiografías y las pruebas que me hacen salen estupendas, todo está en su sitio. Estoy empezando a andar y ya flexiono la rodilla 40 grados", concluyó.