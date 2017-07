El argentino Chichizola llega a la UD Las Palmas en el "mejor momento"

El nuevo portero de la UD Las Palmas, el argentino Leandro Chichizola, ha manifestado hoy en su presentación que llega a la liga española, "la más competitiva", en el "mejor momento" de su "corta carrera", tras jugar tres temporadas con el Spezia Calcio, de la Serie B italiana.

Chichizola, de 27 años, considera "un desafío" incorporarse al equipo grancanario con un vínculo de una temporada con opción a tres más, y no ve la hora "de iniciar los entrenamientos" el próximo lunes en Maspalomas, en el sur de la isla.

"Quería venir a la liga española, surgió el nombre de Las Palmas, un equipo que juega muy bien a la pelota y no quería esperar más, me pareció el lugar fantástico", ha explicado el guardameta formado en River Plate, tras llegar con la carta de libertad y pasaporte italiano, por lo que no ocupará plaza de extracomunitario.

Para el nuevo cancerbero amarillo, los "mejores jugadores" están en España, porque forman parte de los equipos que llegan "hasta el final en los campeonatos europeos".

Ahora bien, Chichizola reconoce que encara "otro nivel", tras participar tres temporadas en la Serie B italiana, con un total de 141 partidos consecutivos. "Crecí mucho con el entrenador de porteros italiano, me ha cambiado mucho, no soy el mismo que atajaba en River", ha precisado.

Entre los factores que ha mejorado, cita fundamentalmente "el juego de pies", aunque subraya que es un portero al que le gusta ser "dueño del área".

Por el contrario, entre las facetas a mejorar se ha referido a "pegarle con la pierna izquierda igual que con la derecha".

Chichizola llega a un club con tradición de porteros argentinos. Es el sexto de esa lista, tras Daniel Carnevali, Nacho González, Gastón Sessa, Fabián Asmann y Mariano Barbosa.

"Espero no desentonar, porque me han dicho que lo han hecho muy bien todos", ha dicho hoy el nuevo portero amarillo.