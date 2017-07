Eliud Kipchoge atacara el récord mundial de maratón en Berlín

El keniano Eliud Kipchoge atacará en Berlín el 24 de septiembre de este año el récord mundial de maratón, que posee actualmente su compatriota Dennis Kimetto, que corrió la distancia -en 2014 y también en la capital alemana- en 2 horas, 2 minutos y 57 segundos.

Así lo aseguró el propio Kipchoge -campeón olímpico de maratón- en un comunicado difundido por la organización de la carrera berlinesa.

Kipchoge participó en un experimento en mayo pasado en el autódromo de Monza, que tenía como objetivo bajar de las 2 horas en el maratón bajo condiciones especiales.

El keniano no logró el objetivo pero paró los relojes en 2 horas y 25 segundos, tiempo que no fue homologado como récord mundial por una serie de particularidades que no hacía esa carrera comparable con un maratón normal.

Entre otras cosas, algunas de las liebres que apoyaban a Kipchoge no corrieron desde el comienzo de la carrera sino que entraron a relevar a otras cada determinado número de kilómetros

En carreras oficiales se permite un máximo de tres liebres y no está autorizada la rotación.

"Estuve muy cerca de la barrera de las dos horas en Monza. Ahora creo que el maratón de Berlín es el lugar ideal para atacar el récord oficial", dijo.

En 2016, en Londres, Kipchoge se quedó solo ocho segundos por encima del récord de Kimetto al lograr su mejor marca con 2:03:05.

En 2015 se impuso en Berlín con 2:04:00 a pesar de tener problemas con sus zapatillas durante buena parte de la carrera.

Dos años antes había terminado segundo en Berlín, con 2:04:05, detrás de su compatriota Wilson Kipsang, que ganó con 2:03:23, lo que en ese momento significó un nuevo récord del mundo.