Agnelli pide que no se juzgue el año del Juventus por la final de Cardiff

El presidente del Juventus Turín, Andrea Agnelli, ha pedido que no se juzgue la temporada de su club por la segunda mitad de la final de la Liga de Campeones perdida 4-1 contra el Real Madrid en Cardiff (Gales, Reino Unido).

"Estamos orgullosos por lo que hicimos. La Liga de Campeones es una competición en la que fallar 20 minutos puede ser determinante. Pero juzgar una temporada por 20 minutos sería equivocado", afirmó Agnelli en una entrevista difundida hoy por el diario "Tuttosport".

La derrota de Cardiff fue la séptima en las nueve finales europeas disputadas por el Juventus y Agnelli aseguró que hay que olvidarse de la decepción y pelear de nuevo para conquistar una Copa de Europa que falta desde hace 21 años.

El presidente de los turineses negó además los rumores circulados recientemente en Italia sobre unos duros altercados entre la plantilla del Juventus en el descanso de la final europea.

"Para nada, no hubo ningún altercado. He estado en los vestuarios antes del partido, en el descanso y después, como siempre. Estaba allí y no hubo ningún problema, ninguna pelea", sentenció.

A pesar de los decepcionantes resultados en las competiciones internacionales, a nivel nacional el club turinés se ha convertido en un referente no solo en ámbito deportivo sino también de gestión económica y Agnelli aseguró que ve en el Barcelona un ejemplo a seguir.

"Si pienso en los flujos comerciales, en el museo y en otras actividades referidas a una experiencia emocional de los aficionados, pienso en el Barcelona", explicó el presidente, alegando que trae inspiración de varios modelos europeos.

En la entrevista, Agnelli lamentó también el hecho de que haya "demasiadas diferencias" entre los ingresos económicos de los distintos clubes europeos y consideró que es necesario uniformar el sistema.

"En Inglaterra los clubes que ascienden a la Premier League ingresan inmediatamente unos 150 millones de euros, una bendición. Es evidente que hay demasiadas diferencias entre las varias realidades del fútbol europeo. Hay que entender cuál es el modelo del futuro", sostuvo.