Mascherano: "Que Messi haya renovado es una buena noticia para el club"

El futbolista argentino Javier Mascherano afirmó hoy que la renovación de su compatriota y compañero en el FC Barcelona Lionel Messi constituye "una buena noticia para el club" y saludó que se haya concretado tras "mucho tiempo" de conversaciones.

"El hecho de que haya renovado es una buena noticia para el club, por la calidad y el jugador que es", dijo Mascherano en declaraciones a los medios en Miami, Florida (EE.UU.), durante un acto de la Asociación Mundial Fútbol Tenis (FTA, por su sigla en inglés), de la que es embajador.

'El Jefecito', como es conocido, estimó que "tanto Leo como el club deben estar muy contentos" y descartó que su futuro en el Barcelona estuviese ligado a que Messi se mantenga allí.

"Cada uno tiene su carrera, su vida. Uno no puede estar dependiendo de la vida del otro para decidir cuál es su futuro. No he tenido nunca duda de quedarme", manifestó el defensa de 33 años.

El club español anunció este jueves por medio de un comunicado que el contrato de Messi, que acababa en 2018, se renovará hasta 2021 con una cláusula de rescisión de 300 millones de euros (cerca de 340 millones de dólares), según informaron medios especializados.

Se espera que Messi firme el nuevo contrato, que lo atará a la institución blaugrana hasta los 34 años de edad, al volver de su luna de miel, es decir a mediados de julio, tras casarse en su país el pasado viernes.

Precisamente, Mascherano acudió al enlace matrimonial y se mostró "contento de haber podido estar presente en algo tan lindo para él en su vida".

El de San Lorenzo disfruta también de unos días libres tras recuperarse de una lesión en la rodilla derecha, que se produjo de manera aparatosa durante la final de la Copa del Rey ante el Alavés, encuentro en el que el FC Barcelona consiguió la victoria y de paso el único título de la pasada temporada.

Mascherano confirmó que ha hecho "casi toda la recuperación en Barcelona", que ya se encuentra "recuperado" y que se incorporará a la pretemporada el miércoles de la semana que viene "con mucha ilusión".

Ese día será su primera toma de contacto con el nuevo entrenador del equipo, Ernesto Valverde, con el que aseguró que todavía no ha "hablado".

El argentino opinó sobre las posibles dificultades que el Barcelona está teniendo en cerrar nuevos fichajes.

"Sí sé lo que se puede leer y se puede escuchar, pero eso tampoco significa que sea la realidad", apuntó, en alusión a las noticias sobre los posibles fichajes del Barcelona, al tiempo que consideró que los tiempos seguidos en las contrataciones pueden ser también "parte del proceso de negociación que tiene el club".

En unas semanas, Mascherano será parte de la expedición del Barça en una gira por Estados Unidos, que comenzará el día 19 y culminará el 29 de julio con un "Clásico" ante el Real Madrid en Miami.

Sobre ese próximo encuentro, dijo que será "algo bonito" y que la gente "se lo va a pasar realmente muy bien", porque además "son partidos especiales" para los futbolistas, aun cuando sean "medio amistosos".

Mascherano se encuentra en esta ciudad del sur de Florida apoyando la presentación del Tour USA de la Asociación Mundial Fútbol Tenis, una modalidad reglada de los tradicionales partidos de fútbol-tenis que juegan los futbolistas durante los entrenamientos.

El defensa no descartó jugar en el futuro en la Major League Soccer (MLS, por su sigla en inglés), la liga profesional de fútbol de EE.UU., de la que dijo "ha crecido muchísimo" en los últimos años.