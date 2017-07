Maradona dice que sufrió insultos racistas cuando jugó en el Nápoles

El argentino Diego Armando Maradona, que este miércoles recibió la ciudadanía honorífica de Nápoles, aseguró que en su etapa en el club italiano sufrió insultos racistas por parte de las hinchadas rivales y que esto es un problema que sigue muy actual.

Maradona fue el protagonista de las celebraciones para el 30 aniversario del primer título liguero del Nápoles y prometió a los 10.000 seguidores presentes que hablará con el presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, para que tome medidas contra ese tipo de racismo.

"Los napolitanos cuando jugamos fuera de casa sufrimos por el racismo. Esto es un tema del que tengo que hablar con Infantino, porque yo aquí lo he vivido en primera persona", dijo el argentino desde el palco ubicado en la plaza del Plebiscito.

El evento fue organizado este miércoles ya que precisamente el 5 de julio de 1984 Maradona fue presentado en un estadio San Paolo completamente lleno y el argentino dijo que ese día salió del coliseo "llorando" por la emoción que le dio la afición.

En su intervención, el exjugador se refirió también al hecho de que esta noche la plaza no estuviera completamente llena y consideró que los recientes accidentes de Turín, en ocasión de la final de la Liga de Campeones, crearon miedo entre los aficionados.

"Hoy estamos así por lo que pasó en Turín, si no pasaba nada ese día ahora esta plaza estaría llena", sostuvo, refiriéndose a la estampida de la plaza San Carlo de Turín que provocó 1.526 heridos y un muerto.

La noche de Maradona empezó poco después de las 21.00 locales (19.00 GMT) en el palacio del Ayuntamiento napolitano, donde recibió y besó el documento de la ciudadanía honorífica que le entregó el alcalde de la ciudad, Luigi De Magistris.

"Cuando voy por el mundo, siempre veo las pancartas que llevan escrito 'quien te ama no se olvida'. No hay un pueblo que me quiso tanto como vosotros los napolitanos", aseguró Maradona tras recibir el reconocimiento.

La leyenda argentina también se acordó de los que criticaron la decisión de entregarle la ciudadanía y consideró que el hecho de que le haya sido concedida es el triunfo de los que hicieron grandes cosas por la ciudad sureña.