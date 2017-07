“Me importa un $%&* el conservatismo de Pastrana”: Representante Arturo Yepes

El nuevo capítulo en las pugnas internas del Partido Conservador lo inició el expresidente Andrés Pastrana, quien en redes sociales rechazó unas expresiones hacia el conservatismo hechas por uno de su dirigentes regionales más reconocidos, Arturo Yepes y le preguntó al directorio nacional de su partido qué pensaba de ellas.

En el video que circuló el exmandatario solo aparecen unos segundos de una intervención pública, por lo que no es suficiente para determinar el contexto en el que las dijo. Pero sí se puede deducir que no fue ningún lapsus, pues antes de soltar la frase se disculpó con el auditorio y le advirtió: “Me van a perdonar la grosería que voy a decir, pero a mí me gusta hablar así; me importa un culo el conservatismo de bandera azul”.

Tras el revuelo generado por el twitter publicado hace pocas horas por Pastrana, Caracol Radio confirmó que el discurso fue hace más de dos años. Según el congresista “esas son declaraciones fuera de contexto, es parte de un discurso en el que digo que me importa un culo el conservatismo de Pastrana, que a mí me interesa el conservatismo que lucha por la paz, por el medio ambiente, por las minorías, pero que ese partido azul sectario que solo perseguía a los homosexuales y a los que pensaban distinto, me importaba un culo y me ratifico en eso”.

Yepes ha sido uno de los conservadores que apoya el proceso de paz y la agenda legislativa del Gobierno y en los últimos días sugirió que “Pastrana debería renunciar a la política por su incoherente alianza con el uribismo”.