“Nunca me explicaron el motivo de mi secuestro”: Funcionario de la ONU liberado

A su llegada a Bogotá Herley López, indicó que estuvo incomunicado durante los dos meses de secuestro, que siempre estuvo bajo vigilancia de unos 15 hombres muy jóvenes y que nunca le explicaron los motivos de su secuestro.

“Estuve siempre custodiado pero nunca me dijeron por qué me habían secuestrado. Estuve totalmente incomunicado no tenía información de lo que estaba pasando afuera (…) No tuve información, no supe, nunca me dijeron la causa ni el proceso, jamás tuve comunicación”, narró López.

Agregó que el día que lo secuestraron, pese a que iba con más gente, sus captores al pedirle la identificación y conocer que era funcionario de Naciones Unidas decidieron llevárselo y dejar a los demás en libertad.

“No me mandaron ningún mensaje, no hablaban conmigo, solo el jefe (de la disidencia) fue el que habló conmigo pero no me decía lo que pasaba”, explicó el funcionario de la ONU a su llegada a Bogotá.