Iván Rodríguez explica su elección a Comisión de Igualdad para Puerto Rico

El expelotero Iván Rodríguez, nombrado el lunes miembro de la Comisión de Igualdad para Puerto Rico, que defenderá la estadidad de la isla en varios estamentos de EE.UU., dijo hoy que su principal motivación en dicho órgano es la de lograr que el Congreso estadounidense atienda el reclamo de ser un estado más y "termine la discriminación contra nuestro pueblo".

En un comunicado difundido hoy y remitido por La Fortaleza, sede del Ejecutivo, Rodríguez opinó que la igualdad de derechos civiles para los puertorriqueños como ciudadanos estadounidenses "es un reclamo justo, digno y necesario para que mejore la calidad de vida en nuestra isla".

"Esa es la principal motivación que yo tengo; formar parte del esfuerzo para que el Congreso le responda a Puerto Rico. Esa es mi aportación en la Comisión Igualdad", sostuvo la antigua estrella de las Grandes Ligas.

Los exgobernadores de Puerto Rico Carlos Romero Barceló y Pedro Rosselló y el expresidente del Senado Charlie Rodríguez Colón fueron elegidos este lunes como miembros de la citada comisión.

El gobernador, Ricardo Rosselló, debe elegir a otros dos miembros y todos los nombramientos deben ser refrendados por la Cámara legislativa de Puerto Rico.

La Comisión de la Igualdad para Puerto Rico promoverá en el Congreso y el Gobierno federal de EE.UU. la anexión al país norteamericano de la isla, hasta ahora solo estado libre asociado, dando cumplimiento al resultado del plebiscito sobre el estatus de la isla celebrado el pasado 11 de junio.

Rodríguez es el cuarto puertorriqueño que ingresará en el Salón de la Fama, donde ya están Roberto Clemente, Orlando Cepeda y Roberto Alomar, un acto que se celebrará el 30 de julio en Cooperstown (Nueva York, EE.UU.).

En sus declaraciones hoy, Rodríguez remarcó que todos los ciudadanos "tenemos derecho a asumir una posición sobre el futuro de nuestra patria. Mi posición es que llegó el momento para que el Congreso le responda a Puerto Rico; se termine la actual condición colonial y se atienda el reclamo de igualdad para los puertorriqueños".

"Toda mi vida la he dedicado a acciones positivas en beneficio de la sociedad. Pedirle al Congreso que atienda el reclamo de Puerto Rico es una acción constructiva y de respeto para nuestra gente. Ese es mi compromiso con el gobernador, Ricardo Rosselló, consciente de que no asumo la defensa de un partido político, sino la representación del pueblo para que el Congreso nos responda", agregó.

El destacado atleta manifestó que "esta es una oportunidad para devolverle a Puerto Rico todo lo que me ha dado. Vivo orgulloso de mi isla y de ser puertorriqueño; y quiero aportar a mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Así se lo he expresado a todos los gobernadores de Puerto Rico con los cuales he compartido, pero ha sido Ricardo Rosselló quien me ha brindado la oportunidad de servirles".

Por último, subrayó la necesidad de dejar de lado "pequeñas diferencias y unámonos en un reclamo al Congreso de dignidad y respeto para nuestro Pueblo. Ese es mi propósito en la comisión Igualdad, que el Congreso le responda a Puerto Rico".