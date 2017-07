El presidente israelí alivia restricciones a la libertad anticipada de Olmert

El presidente de Israel, Reuvén Rivlin, ha aceptado aliviar las restricciones a la liberación anticipada del ex primer ministro Ehud Olmert, quien salió el domingo de prisión, confirmó hoy a Efe el portavoz del jefe de Estado.

"El presidente ha dictaminado que las condiciones impuestas a la pena del exprimer ministro se consideran cumplidas con su tiempo en prisión", explicó Jason Pearlman, quien rehusó dar más detalles "porque (aquellas) no son públicas".

Se limitó a indicar que "incluyen la posibilidad de postularse a un cargo" público.

El digital Ynet especificó que, tras la decisión de Rivlin, el ex primer ministro no tendrá que personarse dos veces al mes en dependencias policiales y podrá viajar al extranjero, lo que el comité del Servicio de Prisiones había impuesto al rebajar la pena de 27 meses y aceptar la libertad anticipada del ex primer ministro.

Sin embargo, deberá seguir un programa de rehabilitación y voluntariado dos veces por semana, además de otras condiciones por el beneficio penitenciario que no han transcendido, añadió ese medio.

Rivlin había rechazado en marzo conceder el indulto a Olmert, el primer ex jefe de Gobierno israelí (cargo que ocupó entre 2006 y 2009) en cumplir pena de cárcel por delitos de corrupción.

Olmert fue declarado culpable por el más mediático y mayor caso de corrupción urbanística del país, el "Holyland", que se desarrolló bajo su mandato como alcalde de Jerusalén entre 1993 y 2003.