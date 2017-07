Capriles apuesta por un diálogo en Venezuela "con agenda, tiempo y resultado"

El líder opositor venezolano Henrique Capriles dijo hoy que "ojalá" se lleve a cabo un diálogo político en el país "pero con agenda, con tiempo y con resultado", que no se parezca a la "estafa" que se produjo cuando el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero estuvo como mediador.

En una entrevista con Efe, el gobernador del céntrico estado de Miranda dijo que la oposición ha propuesto que el jefe de Estado, Nicolás Maduro, elija como mediadores a los Gobiernos de dos países, el antichavismo escoja a otros dos "y entre los cuatro Gobiernos (...) se explore una posibilidad de diálogo pero con agenda, con tiempo y con resultado".

"El diálogo sin resultado es inútil, de qué sirvió el diálogo convocado en octubre del año pasado, fue una gran estafa, fue un robo, hasta del papa se burlaron", comentó el dos veces candidato a la Presidencia de Venezuela.

Indicó que aunque apuesta por un diálogo más sincero, no cree en la posibilidad de que Maduro quiera una verdadera mesa de conversaciones.

"Todas las señales son que no, que para Maduro el diálogo es hacer lo que el quiere, para Maduro el diálogo es que no hayan elecciones, para Maduro el diálogo es que no venga comida, ni vengan medicinas de otros países, para Maduro el diálogo es ellos seguir en el poder y que el país no cambie y que nada cambie", dijo.

Comentó que en ese escenario de retomar un diálogo se debe plantear algo distinto "a lo que fue la estafa de octubre liderada por Zapatero" en referencia a la última iniciativa de conversaciones con el Gobierno que se produjo a fines del año pasado y que solo duró un mes.

Ese diálogo entre el Gobierno y la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) fue mediado por el político español, el Vaticano y los expresidentes Martín Torrijos (Panamá) y Leonel Fernández (República Dominicana).

Reiteró que, en lo personal, no tiene "nada" en contra del exgobernante español pero aseguró que "Zapatero no tiene nada que mostrar en su gestión de ser supuesto mediador cuando más bien desde que Zapatero llegó a Venezuela todos los problemas se han agravado".

Dijo que Rodríguez Zapatero se incorporó como mediador "muy interesado en ayudar a resolver la crisis política en Venezuela" pero ha ocurrido "todo lo contrario" pues el referéndum revocatorio presidencial que impulsaba la oposición se suspendió, las elecciones de gobernadores no se han hecho y hay más políticos presos.

¿No será que Zapatero más bien lo que le ha permitido al Gobierno es seguir ganando tiempo?, porque Zapatero internacionalmente vende una idea de un supuesto diálogo que no existe y con ello baja la presión internacional", dijo al reiterar que el político español "está descalificado de ese proceso" de conversaciones.

El Gobierno de Maduro ha insistido en que mantiene las puertas abiertas para un potencial diálogo con la oposición en medio de una ola de protestas antigubernamentales que han dejado hasta hoy 91 muertos y cientos de heridos y detenidos.