J Balvin responde sobre la supuesta cirugía que se hizo en la cara

El cantante de música urbana quiso aclarar, por medio de un video, sobre los rumores, que están circulando en las redes, de una supuesta cirugía que se ha realizado en su rostro. Según algunos de sus seguidores luce diferente y mucho más joven.

¡Y sí!, el cantante luce diferente pero no por una cirugía, pues el paisa ha bajado de peso y ha cambiado a un look más natural.

“Ya están diciendo que me hice algo en la cara, ya están muy locos, con esos tres pelos que tenía siempre me cuidado la cara con cremitas, he bajado de peso y me veo más baby”, mencionó el reguetonero en un video que publicó en las historias de Instagram.

A parte de esto, el cantante se quitó la barba y volvió a su tono de cabello natural, quizá esto también lo hace ver más joven.