El videojuego "Assassin's Creed" tendrá una serie de animación

Después de la película que protagonizaron Michael Fassbender y Marion Cotillard sobre "Assassin's Creed", este exitoso videojuego tendrá una nueva adaptación audiovisual al convertirse en una serie de animación, anunció hoy en un mensaje de Facebook el productor Adi Shankar.

"Jugué a la primera edición de 'Assassin's Creed' el año en que me mudé a Los Ángeles a perseguir mi sueño. En ese momento no conocía a nadie de la industria y nunca hubiera imaginado que un día (la desarrolladora de videojuegos) Ubisoft me pediría tomar el mundo de 'Assassin's Creed' y crear una historia original emplazada en él como una serie de anime", señaló el productor.

"Si alguien te dice que no sigas tu pasión en la vida, está equivocado", añadió.

Shankar es uno de los responsables de la serie de animación basada en el videojuego "Castlevania" que se estrenará en la plataforma digital Netflix el 7 de julio.

"Assassin's Creed", un videojuego acerca de una misteriosa hermandad de asesinos, llegó a la gran pantalla el año pasado por medio de una película dirigida por Justin Kurzel y cuyo reparto lideraron Michael Fassbender y Marion Cotillard.

El filme recibió una discreta acogida por parte de la crítica y su recaudación se quedó muy lejos de las expectativas de los analistas al obtener 240 millones de dólares en los cines de todo el mundo, según los datos del portal especializado Box Office Mojo.