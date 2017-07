¿Marc Anthony tiene nueva novia?

El cantante Marc Anthony no ha perdido el tiempo tras su divorcio de Shannon de Lima. Al igual que la guapa venezolana, que confirmaba hace apenas unos días su noviazgo con el boxeador Saúl 'Canelo' Álvarez, el músico también había conseguido rehacer su vida sentimental al poco de su separación junto a una joven modelo de 21 años llamada Marina Downing, aunque en su caso parece que el amor no le ha durado demasiado y ya habría cambiado de pareja sentimental, según se hacen eco ahora varios medios.



Pese a que parecía que el noviazgo de Marc y Marina estaba más que consolidado, en vista de que ambos se presentaron oficialmente como pareja en un acto benéfico organizado por la academia de los Grammy, todo apunta a que el intérprete de 'Vivir mi vida' estaría inmerso en realidad en un romance con otra maniquí italiana, Raffaella Modugno, que por el momento se desconoce cuando habría comenzado, de acuerdo a las fotografías de los dos supuestos tortolitos que ha compartido el programa 'El Gordo y la Flaca' de Univisión en su cuenta de Instagram como prueba.



Lo cierto es que a finales de mayo, con motivo de la celebración del Día de los Caídos en Estados Unidos, su país natal, el cantante ya había publicado en sus redes sociales una imagen en la que aparecía posando con Raffaella.



Sin embargo, no deja de resultar sorprendente la noticia de su nuevo romance en vista de que hace solo unos días la edición de moda de la revista española ¡HOLA! publicaba una entrevista con Marina en la que la presentaban como la novia de la estrella de la música y durante la que ella se pronunciaba de pasada acerca de Marc Anthony para dejarle en muy buen lugar.



"Es muy lindo por dentro, con un gran corazón, un hombre que trabaja duro y cuida mucho a su familia", aseguraba la modelo antes de confesar que lo suyo había sido "amor a primera vista", un sentimiento que, según parece ahora, se ha disuelto tan rápido como comenzó.