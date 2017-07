Lady Gaga se solidariza con Ed Sheeran tras su decisión de abandonar Twitter

La cantante Lady Gaga no ha tardado en pronunciarse sobre la decisión que tomó esta semana el también intérprete Ed Sheeran de abandonar definitivamente su perfil de Twitter como consecuencia de los insultos y otros comentarios ofensivos que ha venido recibiendo de sus detractores.

La estrella del pop y también actriz, que lleva años aprovechando su popularidad para concienciar a la opinión pública sobre la necesidad de erradicar el acoso en todas sus formas, ha recurrido precisamente a la esfera virtual para deshacerse en elogios hacia el cantautor inglés, así como para reprender abiertamente a todos aquellos fans suyos que se dedicaron en su momento a humillar e insultar al músico.

"Pero qué portento de artista. Amo a Ed con locura y creo que merece todo nuestro amor y respeto como el resto de seres humanos. Me encantaría que la gente en Internet fuera más positiva y cariñosa, que aprovecháramos el potencial de estas plataformas para crear una comunidad que nos haga a todos más fuertes, en lugar de convertirnos en personas crueles y llenas de odio. No hay razón alguna para tratar de derrumbar a un artista solo porque esté en lo más alto. Hay que trabajar más en la tarea de ser amable con todo el mundo", reza el extenso mensaje que ha compartido en Instagram junto a una foto de la pareja.

Aunque la diva del pop se ha llevado a lo largo de esta década más de una generosa ración de burlas y amenazas por medio de la esfera virtual, resulta curioso que hace solo unos meses fueran los seguidores más radicales de Gaga quienes se dedicaron a atacar sin piedad a Ed Sheeran a raíz de una entrevista, en la que pensaron que él había emitido una opinión poco favorable de uno de sus últimos sencillos, 'Million Reasons'.

"Una parte de la comunidad de seguidores de Lady Gaga leyeron una entrevista que hice hace un tiempo y en seguida asumieron que estaba hablando sobre ella y sobre su música. A partir de ahí volcaron todo su odio contra mí y yo no sabía qué hacer para evitarlo. Es verdad que en Twitter se concentra un grupo muy numeroso de 'trolls' que te acosan sin piedad cuando haces algo que no les gusta", explicaba el británico al diario The Sun.