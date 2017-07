Camilo Román: de las llanuras paraguayas a las siete cumbres del mundo

El alpinista Camilo Román es una "rara avis" en Paraguay, donde el pico más alto no llega a los mil metros, al coronar en junio el volcán ruso Elbrús (5.642 metros), el techo de Europa, dentro de su proyecto de ascender los siete picos más altos de cada continente en los próximos tres años.

Asunción, 5 jul (EFE).- El alpinista Camilo Román es una "rara avis" en Paraguay, donde el pico más alto no llega a los mil metros, al coronar en junio el volcán ruso Elbrús (5.642 metros), el techo de Europa, dentro de su proyecto de ascender los siete picos más altos de cada continente en los próximos tres años.

Román explicó a Efe que ahora solo piensa en la conquista del Denali (6.190 metros) en Alaska, Estados Unidos, la mayor cumbre de Norteamérica, para lo cual necesita mejorar sus habilidades en la escalada vertical en nieve y hielo.

"Ahora me voy a ir Bolivia a seguir perfeccionando las técnicas de escalada en hielo. Voy a hacer en mayo el Denali, que está en Alaska. Es una montaña que está cubierta de nieve y hielo todo el año", explicó Román en relación al segundo de sus siete objetivos.

Señaló que es necesario "especializarse y manejar ciertas técnicas en el uso de cuerdas, crampones y hachas en lugares más verticales", por lo que tratará de hacer tres cumbres andinas en 10 días como entrenamiento para el desafío de Alaska.

Román indicó que quiere ser el primer paraguayo en poner la bandera de su país en las cumbres más altas de las diferentes partes del mundo.

Procedente de un país donde la montaña más empinada es el cerro Tres Kandú, con apenas 842 metros sobre el nivel del mar, se ha convertido en una excepción de un deporte prácticamente desconocido en Paraguay.

Por ese motivo su sueño depende mucho de la financiación que consiga para poder obtener el material necesario para cada expedición y costear los viajes, ya que apenas hay apoyo en el país sudamericano para este tipo de deportes.

"Muchas personas y marcas comenzaron a confiar. Tuve el apoyo de marcas, del Comité Olímpico Paraguayo, de la Secretaría Nacional de Deportes y del ministro (de deportes, Víctor) Pecci que me dio también una mano. Sin problemas fue la cima del Elbrús", afirmó Román.

Antes del Elbrús, quedó su fallido intento de llegar a la cumbre del Aconcagua (6.960 metros) en Argentina, que achacó a la falta de financiación.

"No tenía la financiación adecuada. El alpinismo es un deporte caro y todos los equipos son específicos y especiales. Me vi rebajado a alquilar unas botas que eran viejas y no cumplieron su labor y a los 6.300 metros comencé a sufrir la congelación de mis pies", comentó el alpinista.

Román subrayó que tiene una cuenta pendiente con la montaña de Mendoza, con la que volverá a verse las caras para completar el desafío de los siete picos continentales, ya que es la mayor cumbre suramericana y de todo América, solo por debajo de las existentes en la cordillera asiática del Himalaya.

"Volví, di media vuelta atrás y dije "bueno, algún día nos vamos a volver a encontrar". La montaña siempre va a estar ahí", confesó.

Todo su afán de ascender picos lo fraguó cuando vivía en Estados Unidos y el único deporte que podía practicar en invierno era en las montañas.

"Eran picos pequeños, de 2.000 o 3.000 metros. Se sentía la exigencia física, pero lo consideraba medio fácil. Al volver dije: "Quiero probar algo nuevo, ver hasta dónde aguanta mi cuerpo"', explicó Román.

Después del Denali, a Román le esperan el Kilimanyaro tanzano (5.893 metros) en África, el macizo Vinson (4.892 metros) en la Antártida, el indonesio monte Jaya (4.884 metros), el pico dominante de Oceanía, y la cima del mundo, el Everest, con sus 8.848 metros dominando el Himalaya.

Antes de cada uno de ellos, Román señaló que es importante planificarlo todo bien, prepararse física y mentalmente, estudiar la logística, elegir la ruta, la cantidad de víveres, los materiales necesarios o estipular la duración de la expedición.

Todo en busca de, como Román explicó que se dice entre los alpinistas, ver "si tienes la suerte de que la montaña te dé la posibilidad de llegar a la cima".