Maradona recibe y besa la ciudadanía honorífica napolitana

El argentino Diego Armando Maradona recibió y besó hoy el documento de la ciudadanía honorífica de Nápoles, que le fue entregado oficialmente por el alcalde de la ciudad en la que hizo historia en su carrera de futbolista entre 1984 y 1991.

"Cuando voy por el mundo, siempre veo las pancartas que llevan escrito 'quien te ama no se olvida'. No hay un pueblo que me quiso tanto como vosotros los napolitanos", aseguró Maradona tras recibir la ciudadanía honorífica en el Palacio San Giacomo de Nápoles.

La leyenda argentina dijo que este reconocimiento significa el triunfo de la democracia, refiriéndose a los que en los últimos días mostraron su malestar por el evento.

"Gracias también a los que no querían que yo fuera ciudadano napolitano, porque así se demuestra que hay democracia y que siempre ganarán los que hicimos algo por esta ciudad", declaró.

En su discurso, Maradona subrayó que se sintió napolitano desde el primer día en el que llegó al club italiano y que el acto de hoy es algo que confirma esas sensaciones.

Por su parte, el alcalde napolitano, Luigi De Magistris, definió al argentino como "el futbolista más grande de todos los tiempos" y le entregó, además del documento de la ciudadanía, una medalla oficial de la ciudad sureña.

El evento empezó pasadas las 21.00 locales (19.00 GMT) y duró unos quince minutos, antes de que Maradona dejara el Ayuntamiento para desplazarse a la plaza del Plebiscito, donde le esperan miles de seguidores para homenajearle.

El argentino recordará algunas anécdotas sobre el histórico título liguero conquistado en 1987, junto a algunos de sus excompañeros, como Ciro Ferrara, Giuseppe Bruscolotti o Bruno Giordano.