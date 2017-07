Cavendish destaca la valentía de los comisarios que expulsaron a Sagan

El británico Mark Cavendish destacó hoy el "coraje" de los comisarios que expulsaron al campeón del mundo Peter Sagan del Tour de Francia tras haberle derribado en el "sprint" de Vittel.

"Todo el mundo tiene una opinión sobre mi. Muchos me detestan y otros me apoyan. Con Sagan pasa lo mismo, no deja indiferente a nadie. Es alguien importante en el deporte. Pero en estos casos no hay que mirar los maillots o los equipos, hay que centrarse en lo que sucedió. Hay que tener mucho coraje para expulsar al campeón del mundo del Tour de Francia", dijo el ciclista del Dimension Data.

Cavendish discrepó de Sagan sobre la acción que provocó su caída, tras la que no pudo tomar hoy la salida con una fractura en la escápula derecha, y que motivó la expulsión del eslovaco.

Sagan acudió al autobús del equipo Dimension Data para pedir perdón a Cavendish.

"Me dijo que sacó el codo para no perder el equilibrio. Me parece bien. Me explicó que no sabía que yo venía por ese lado. He analizado el codazo y lo hablé con él. Pero ya sea intencionado o no, no es algo bien hecho", indicó.

Sagan, por su parte, negó que cometiera ninguna infracción y, por tanto, se mostró contrario a la decisión de expulsarle. El eslovaco señaló que no cometió ninguna falta en ese "sprint", aunque reconoció que, como otros, fue bastante sucio.

Varios excorredores avalan la versión del doble campeón del mundo y algunos, como el alemán André Greipel, le pidieron públicamente perdón tras haberle acusado de la acción la víspera, una versión revisada tras volver a ver las imágenes del "sprint".

Otros, como el belga Jan Bakelants o el italiano Davide Cimolai consideraron justa la exclusión del eslovaco.

Cavendish, por su parte, agregó que tras la caída pensó que se iba a desangrar.

"Había un gran charco de sangre en el asfalto y pensé que me desangraba. Menos mal que algunos compañeros me ayudaron a levantarme", señaló.