La Liga Nacional de Ascenso de Panamá, en suspenso por las licencias FIFA

El comienzo del torneo Apertura 2017 de la Liga Nacional de Ascenso (LNA) de Panamá está en suspenso debido a que los clubes no han podido cumplir con los criterios que exige la FIFA para obtener las licencias, informó este miércoles Juan Ramón Solís, presidente de La Asociación de Futbolistas Profesionales de Panamá (Afutpa).

"Los equipos de la LNA no han podido cumplir con los requisitos que piden para el licenciamiento de clubes, por eso no se ha puesto una fecha de inicio", señaló Solís.

En la página web de la Fepafut la abogada Yordis Solís, gerente del programa de licencias en la federación, adelantó que éste se fundamenta en cinco criterios: deportivos, infraestructura, administrativos, legales y financieros.

Juan Ramón Solís agregó que los clubes de la segunda división no cumplen con los requerimientos que estipula FIFA "al verse ahora en la necesidad de presentar todos los documentos, se dan cuenta que no existen como tal, solamente manejan los clubes, por llamarlos así, en un archivo en el carro, es decir no hay una estructura, no hay oficina, entre otras cosas que pide FIFA".

Para los clubes de la Liga Nacional de Ascenso la federación ha establecido un reglamento menos exigente que el aplicado a los equipos de primera división en algunos requisitos, pero igual el que no cumpla no podrá seguir participando.

En el tema de los jugadores, Solís señala que son afectados de rebote por esa falta de seriedad en los diferentes clubes, y que si los equipos no llenan los requisitos para el licenciamiento peligra el torneo de la LNA.

Según la FIFA y CONCACAF , el club que no este "licenciado" no podrá participar en sus torneos y tampoco en los de la Fepafut.

El martes la Fepafut informó que los clubes de primera división habían culminado el trámite de licenciamiento, por ende el torneo Apertura 2017 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), arrancará el 14 de julio próximo.