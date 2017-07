Dan Martin:"Sigo sin ganar, pero me voy acercando"

El irlandés Dan Martin (Quick-Step), cuarto de la general, calificó de "muy bueno" su segundo puesto en La Planche des Belles Filles, puesto que ya obtuvo en la tercera etapa con final en Longwy.

"De nuevo no he podido ganar y he vuelto a quedarme cerca. No obstante ha sido una actuación muy buena y estoy contento. Fabio Aru hizo un hueco muy grande y fue imposible alcanzarlo", dijo Martin.

El ciclista del Quick Step destacó la maniobra decisiva de Aru, quien saltó con decisión a 2,5 kilómetros de meta.

"Creo que eligió un momento muy bueno para atacar. Al final nos miramos, hubo un poco de vacilación y táctica, y Aru ya había hecho una brecha muy grande".