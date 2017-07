El equipo que está armando Junior es sorprendente: Víctor Cantillo

El nuevo jugador del Junior, Víctor Cantillo, destacó que el equipo barranquillero está armando un gran equipo para el segundo semestre de Liga Águila, además de su participación en Copa Sudamericana y Copa Águila.

de igual forma, el volante, quien jugó en Deportivo Pasto en la primera parte del año, también señaló que Atlético Nacional -equipo que tenía sus derechos- lo buscó para que se uniera a la plantilla. "Hace 3 semanas me llamó Víctor Marulanda y me dijo que me quería, pero no volvió a llamar".

Finalmente, Cantillo aclaró su situación y vinculación al Junior. "Pasto me compró por 500 mil dólares y me vendió por 800 mil", finalizó Víctor.