Keylor Navas termina las vacaciones y viaja "feliz" y "motivado" a Madrid

El guardameta costarricense del Real Madrid, Keylor Navas, terminó sus vacaciones en Costa Rica y viajó hoy a España "motivado" y "feliz" para incorporarse a la pretemporada del club el próximo 10 de julio.

"Estoy bien, feliz, pude compartir con la familia y hacer actividades que me gustan. Ya regreso para enfocarme en lo que tenemos que hacer este año. Pude cargar baterías mental y físicamente y me siento tranquilo para afrontar todo lo que viene con el equipo y la selección", declaró Navas en el aeropuerto.

El guardameta estuvo 20 días de vacaciones en Costa Rica, en donde disfrutó de las playas y los bosques, y además visitó su natal Pérez Zeledón para encontrarse con sus familiares.

El portero comentó que se siente "supercontento" de poder hacer la pretemporada con el Real Madrid, algo de lo que se perdió el año pasado debido a la operación del tendón de aquiles que lo mantuvo alejado de las canchas varios meses.

"La pretemporada es lo que le marca a uno la base de todo el año. El año pasado no tuve la oportunidad de hacerla y ahora voy con muchas ganas de esforzarme y dar lo mejor de mi", afirmó el guardameta costarricense.

Navas aseguró que no siente molestia física alguna, lo cual "me motiva muchísimo, me da tranquilidad para ir y entrenar fuerte porque cuando uno no tiene lesiones es una alegría muy grande".

El guardameta comentó que en el Real Madrid la exigencia siempre será máxima porque es un club obligado a pelear por todos los títulos.

"Ganamos dos títulos la temporada pasada (Liga y Liga de Campeones de Europa) y eso queda en nuestra historia, en los recuerdos y en nuestro orgullo, pero no se puede vivir del pasado porque vienen nuevos títulos por disputar y que queremos ganar", expresó.

El seleccionador de Costa Rica, Óscar Ramírez, no convocó a Navas para la Copa Oro de la Concacaf, que se jugará este mes, con el fin de que tuviera vacaciones y efectuara la pretemporada con el club para que esté en plenitud de condiciones para lo que resta de la eliminatoria al Mundial.

Navas aseguró que su selección tiene un grupo capacitado de futbolistas para que intente ganar el título por primera vez.

"Será un gran torneo para la selección, estoy seguro de que harán las cosas bien. Es una gran selección, con jugadores que pueden afrontar el torneo porque tienen todas las condiciones", aseveró el guardameta.