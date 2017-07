La página web de la Casa Blanca en español aún no está activa

El 20 de julio, Donald Trump cumplirá seis meses como presidente de los Estados Unidos y durante este tiempo la página web en Español de la Casa Blanca aún no ha sido activada y la administración no da respuesta de cuándo será montada.

Este es un hecho que no se presentaba desde hace casi 30 años, pues tres días después de la postulación, el portal web dejó de funcionar. A pesar de las promesas del gobierno, está no se ha reestablecido, asegurando que buscan mejorar la página web original y que no han pensado en contratar a un director de prensa hispana para manejar la información.

Por otro lado, la cuenta de Twitter de la Casa Blanca en español sí está activa, pero hasta el día de hoy solo cuenta con 41 tuits, muchos de ellos representados en re tuits, textos con fallas ortográficas o en inglés.

La única cuenta del gobierno de Estados Unidos que funciona en español es la del Departamento Nacional de Seguridad, entidad encargada de las deportaciones de indocumentados de su territorio nacional.