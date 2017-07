Nicaragua niega que pretenda "hacer desaparecer" la península de Nicoya

El agente de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Carlos Argüello, dijo hoy a Efe que Managua no pretende "hacer desaparecer" la península de Nicoya del Pacífico, como aseguró Costa Rica ante los jueces, que deberán establecer las fronteras entre ambos países.

"Nosotros no hacemos desaparecer la península de Nicoya", afirmó Argüello, "simplemente estamos hablando de que en una delimitación marítima tiene que haber un resultado equitativo para las partes".

La representación legal costarricense acusó hoy a Nicaragua, durante la segunda jornada del juicio, de "reinventar la geografía" al difuminar la península de Nicoya en los mapas de sus alegatos escritos, de tal manera que ésta parecía desaparecer en el Pacífico.

Explicó que, "cuando hay una proyección que desvirtúa la delimitación (marítima), entonces la corte tiene que ajustarla", a lo que añadió que la CIJ "lo ha hecho en otros casos", por lo que existirían precedentes.

Argüello comentó que no se sintió sorprendido por los argumentos orales de Costa Rica, que tuvieron lugar entre ayer y hoy, y dijo que lo escuchado "estaba ya expresado básicamente en los alegatos escritos que habían presentado", por lo que "no hay particular sorpresa".

Costa Rica sostuvo hoy que las Islas del Maíz (también llamadas Corn Islands) no deberían ser tomadas en cuenta a la hora de establecerse la frontera marítima en el Caribe.

Argüello calificó esta reclamación de "absurda" y señaló que en esa delimitación "hay otras circunstancias especiales que tienden a meter la línea hacia Nicaragua".

El representante nicaragüense aseguró que "aparentemente Costa Rica se ha olvidado" de otros documentos que no favorecerían sus posiciones y de los cuales "ellos tienen copia".

"En todo caso lo que Costa Rica pretende es cortarle los espacios a Nicaragua en el Caribe y en el Pacífico", resaltó Argüello, quien agregó que "las cosas van a quedar bastante más claras después de que Nicaragua hable".

El agente aseguró que su delegación "está perfectamente lista" para la presentación de sus alegatos orales, que comenzarán este jueves.