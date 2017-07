Tribunal Supremo rechaza demoler casas de atacantes israelíes

El Tribunal Supremo de Israel rechazó hoy una petición para demoler las casas de tres extremistas judíos que secuestraron y quemaron vivo a un adolescente palestino en 2014, según la resolución a la que tuvo acceso Efe.

La demanda fue presentada por la familia del palestino Mohamad Abu Jadir para solicitar la aplicación de esta medida a semejanza de lo que ocurre con los palestinos involucrados en ataques contra israelíes.

Los jueces han argumentado que la regulación 119, que permite las demoliciones, se aplica igualmente a "terroristas árabes y terroristas judíos, cada caso según sus circunstancias", pero ante todo se contempla como medida disuasoria para prevenir futuros ataques.

En este sentido, los magistrados consideran que existe "una demora considerable" entre el hecho, en 2014, y la presentación de la actual demanda, en mayo de 2016.

Además, destacan que ya existen precedentes y que en anteriores ocasiones se han parado demoliciones de casas de atacantes palestinos.

El juez Neal Hendel considera que los asaltantes judíos "son una minoría de la minoría de la minoría" y esta medida no supondría "la solución legal a esta cuestión: "Cualquiera que sea, no es suficiente, y en todo caso no es la única solución para evitar que tales casos pasen en el futuro", arguyó según el digital Ynet.

El mismo medio asegura que la familia de Abu Jadir llevará ahora el caso a la Corte internacional.

El año pasado, uno de los atacantes de este suceso, Yosef Jaim Ben David, de 30 años, fue sentenciado a cadena perpetua más 20 años de cárcel por el asesinato de Abu Jadir, de 16 años.

El joven palestino fue secuestrado en el barrio de Jerusalén Este en el que vivía y trasladado hasta un bosque de la parte oeste de la ciudad, donde fue quemado vivo.

El asesinato de Abu Jadir conmocionó a la sociedad israelí por la violencia que rodeó el suceso ya que fue cometido después de la desaparición y muerte de tres adolescentes judíos en un cruce de la Cisjordania ocupada y cuyos cadáveres aparecieron después en el distrito cisjordano de Hebrón.

Los sucesos antecedieron a una escalada de violencia y desde octubre de 2015 se han producido numerosos ataques, principalmente perpetrados con cuchillos por palestinos.

Desde entonces, Israel aplica como medida punitiva derribar sus casas.

El Ejército israelí confirmó a Efe que esta madrugada entregó las órdenes de demolición de las casas de tres asaltantes palestinos.

Sin precisar la fecha, notificaron dos demoliciones en Deir Abu Mishal, donde residían los asaltantes que terminaron con la vida de una agente policial el pasado mes en Jerusalén, y otra en Silwad en la casa del palestino que llevó a cabo un atropello contra varios soldados israelíes y que resultó con la muerte de uno de ellos.