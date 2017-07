Iglesia Católica de Venezuela se opone a la Constituyente de Maduro

El presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela, monseñor Diego Padrón, calificó de inútil la Constituyente propuesta por el presidente de ese país Nicolás Maduro.

El arzobispo indicó que después de tres meses de protestas en Venezuela no se ven soluciones a la vista y que la violencia ha aumentado indiscriminadamente.

“Desde hace algún tiempo venimos advirtiendo que una nueva Constituyente no tiene sentido alguno. La Constitución actual es buena, pero no se aplica así que no amerita cambios. Además que una Constituyente no resolverá los problemas del país porque lo que se necesita es comida, medicina, libertad, respeto y convivencia y la medida del presidente Maduro no responde a eso”.

Reiteró que la solución es el diálogo entre las partes y que por esa razón la Iglesia Católica está dispuesta a mediar.

“Debe llegarse a una negociación para evitar más derrames de sangre, pienso que es bueno el diálogo aunque no tengo detalles de si lo están haciendo o no, pero hay intenciones de varios países para participar y ayudar en esa mediación”.

Denunció que ha habido limitaciones, por parte del Gobierno venezolano, a las actividades de la Iglesia Católica.