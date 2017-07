Los "hijos" del Estado Islámico, atrapados en un limbo en Mosul

Nacer en el Mosul ocupado por el grupo yihadista Estado Islámico (EI) ha sido una condena para la pequeña Laila, de 2 años. Desde el campamento de Al Jazer, en el norte de Irak, su familia espera inquieta a que el Gobierno iraquí la reconozca legalmente.

Al Jazer (Irak), 4 jul (EFE).- Nacer en el Mosul ocupado por el grupo yihadista Estado Islámico (EI) ha sido una condena para la pequeña Laila, de 2 años. Desde el campamento de Al Jazer, en el norte de Irak, su familia espera inquieta a que el Gobierno iraquí la reconozca legalmente.

Sosteniendo una pelota y en los brazos de su madre, Laila busca la brisa del ventilador, mientras su padre, identificado como Abu Ali, por motivos de seguridad, cuenta a Efe que la pequeña nació en territorio controlado entonces por la organización terrorista, que ocupó Mosul en 2014.

Desde el barrio de Al Saha, en el oeste de Mosul, la madre de Laila -que también se esconde bajo el anonimato- consiguió junto a su hija llegar al campo de Al Jazer, al este de la urbe iraquí, hace pocos meses.

La familia no quiere identificarse porque, según Ali, están perseguidos por EI, después de que él, que tiene 26 años, desertase de las Fuerzas Armadas iraquíes por miedo, sin dar más detalles al respecto.

Cuando llegaron al campo, les fue requisada la partida de nacimiento de Laila expedida por el EI, así que ahora apenas tienen documentos que prueben la existencia de la pequeña.

"Tuve que pagar mucho dinero (al EI) para que mi mujer pudiera dar a luz", asegura el hombre en la tienda de campaña que le da cobijo por un tiempo indefinido.

En este contexto, añadió que la madre de Laila no es su esposa, sino la segunda mujer que tiene, ya que de la primera no se divorció "formalmente", por lo que legalmente sigue casado con ella.

Un problema más para la identificación de Laila, pues él no tiene contrato de matrimonio con la madre de su hija, lo que facilitaría su reconocimiento legal y de todos sus derechos en el país.

Como prueba de que Ali ha vivido bajo el control yihadista, muestra cómo los extremistas le pusieron una multa por no llevar un arma de fuego. Fue el 2 de abril de 1437, según el calendario islámico, en la Wilaya (provincia) de Nínive del EI.

A pocos metros de la tienda de Ali, los gemelos Yusef y Yusán se sientan junto a su padre, Abu Seif, de 50 años, para escuchar su historia en boca del progenitor.

Los dos pequeños nacieron justo cinco meses antes de que el EI ocupara Mosul, el 10 de junio de 2014. Tienen el primer sello de nacimiento, reconocido por el Gobierno iraquí, aunque el segundo necesario para registrarlo en el censo no llegó, ya que el EI irrumpió en la urbe.

Además, Abu Seif no consiguió validar su segundo matrimonio, ya que poco antes se divorció legalmente de su mujer. Intentó aprobarlo cuando el EI controlaba su barrio, Sumer, situado en el este.

Sin embargo, relata entre carcajadas a Efe, "necesitábamos 40 testigos para validar el matrimonio".

En su caso, ni siquiera ellos tienen su propia documentación, ya que necesitan recogerla cada uno en un tribunal diferente de Mosul, que todavía no están operativos. No obstante, se agarran a la esperanza de que algún día a sus hijos sean reconocidos legalmente.

"Es un gran problema que los niños hayan perdido su documentación o que el EI les haya expedido un certificado de nacimiento, que no tiene ningún valor para el Gobierno iraquí", asegura a Efe el asesor legal en Irak de la ONG Norwegian Refugee Council (NRC) Christopher Holt.

La organización tiene un programa en diferentes campos de desplazados para asistir a los indocumentados y ayudarles en el proceso para regular su situación en el país.

"Los niños no tienen estado, lo cual es muy crítico, ya que en Irak no te proporcionan servicios básicos, no puedes acceder a las raciones de comida (que entrega el Gobierno), no tienes acceso a la sanidad ni a la educación", aduce.

Aunque señala que las autoridades iraquíes están invirtiendo tiempo y recursos para facilitar el reconocimiento de estos casos, "se necesita que hagan más por esos niños, que deben tener sus documentos".

Holt indica que el "resultado" de esto es una "generación de niños sin estado", que son marginados, lo cual es "un riesgo de inseguridad" para Irak.

"Es muy importante no culpar de las acciones de los padres o de las madres a los niños, porque ellos son los inocentes", concluye.