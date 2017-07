Ken Loach: "la bestia del fascismo no está muerta"

El cineasta británico Ken Loach, conocido por sus historias de crítica social, advirtió hoy de que el fascismo no está muerto y de que en el mundo actual hay muchos temas sobre los que se pueden hacer rodar películas.

"Estamos preocupados porque hay elementos fascista alrededor, lo que significa que la bestia no está muerta", aseguró en referencia al auge de partidos ultranacionalistas y xenófobos en Europa.

"Toda la política global está en un momento crítico y son muchas las cosas por las que podríamos hacer campaña y rodar películas", dijo Loach en una entrevista con Efe durante el Festival de Karlovy Vary, que ayer le otorgó, junto a su guionista de cabecera, Paul Laverty, un Globo de Cristal honorífico.

Por ejemplo, Loach destacó lo actual que sigue siendo su película "Tierra y Libertad" ("Land and Freedom", 1995) sobre la Guerra Civil española, en la que retrató la lucha contra el fascismo.

Loach denunció la "guerra ilegal en Irak que ha llevado el caos a toda la región, con millones de muertos" y también la "opresión de los palestinos" un asunto que, opinó, se ignora pero es central para entender "el caos general de la región".

El cineasta es miembro de la dirección del partido político RESPECT, de orientación socialista y anticapitalista, surgido en 2004 para oponerse al apoyo del entonces primer ministro laborista Toni Blair a la guerra de Irak.

Para Loach, un abogado del realismo social británico, política y cine forman una simbiosis y entre ellas "no hay líneas divisorias".

"Hay una comprensión básica de la sociedad, basado en el conflicto de clases. Pero la forma en la que se expresa esto en el cine es muy variado", aseveró

El director de cintas como "Lloviendo piedras" ("Raining Stones", 1993) o "Yo, Daniel Blake" ("I, Daniel Blake", Palma de Oro en Cannes en 2016), recordó que él mismo ha tenido problemas con el poder por alguna de sus películas.

Así, recordó como fue duramente criticado por "El viento que agita la cebada" ("The Wind That Shakes the Barley", 2006), la historia de dos hermanos que se unen al Ejercito Republicano Irlandés para luchar por la Independencia de Irlanda del Reino Unido.

Loach explicó a Efe que en la cinta no aparecen valores asociados al Reino Unido como el civismo y parlamentarismo, sino que denuncia "la ocupación, la opresión y la maldad".

"Y por decir eso nos compararon con Hitler", dijo el cineasta sobre una película con la que ganó su primera Palma de Oro en Cannes.

"Si saltas a un terreno polémico, claro que te ganas enemigos. Nosotros hemos tenido que pelear con grandes enemigos. Son las batallas que nos gusta pelear", aseguró.