¡De no creer! Conozca la razón por la cual Emily Ratajkowski ha perdido papeles en el cine

Todo un dilema se ha convertido el físico de la actriz Emily Ratajkowski, al ser considerada "demasiado sexy" para interpretar ciertos papeles en cine. Esto le ha costado más de un trabajo en la industria cinematográfica.

"Hay algo que siempre me sucede, que la gente diga: 'Oh, es demasiado sexy'. Es algo directamente en contra de las mujeres, el que algunas personas no quieran trabajar conmigo porque mis pechos son demasiado grandes. Son un atributo femenino precioso", afirmó Ratajkowski

Emily está harta de que casi nadie sea capaz de ver más allá de su cara bonita o de su figura.

"Hace poco un hombre, con el que disfruté mucho conversando, escribió un artículo sobre mí. Pero escribió que, cuando me vio por primera vez, una parte de él esperaba que entrara en tanga a la cafetería donde habíamos quedado. Jamás habría escrito algo así sobre un hombre. En cualquier caso, creo que ya forma parte de mi identidad. Es algo que simplemente la gente no entiende", reafirmando su posición frente a este hecho.