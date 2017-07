Documental rememora periodista muerto por militares sublevados contra Allende

1973)Santiago de Chile, 4 jul (EFE).- La Cineteca Nacional de Chile puso hoy a disposición del público un documental sobre un intento de golpe en junio de 1973 contra el gobierno de Salvador Allende, que incluye imágenes del argentino Leonardo Henrichsen, quien grabó su propia muerte a manos de militares.

Esta sería la segunda vez que el material filmado por Henrichsen es exhibido en Chile, tras ser requisado hace décadas por la Fiscalía Militar, a cargo de la investigación de su muerte.

La sublevación militar contra del Gobierno de la Unidad Popular (1970-1973), que encabezó Salvador Allende, se perpetró el 29 de junio de 1973, poco antes del golpe que dirigió Augusto Pinochet para derrocar a Allende el 11 de septiembre del mismo año.

El llamado Tanquetazo fue protagonizado por un regimiento de blindados al mando del teniente coronel Roberto Souper, quien usó 16 tanques y carros de combate armados, que finalmente fueron derrotados por las tropas lideradas por el entonces Comandante en Jefe del Ejército, Carlos Prats.

Ese mismo viernes 29, el periodista Eduardo Labarca, testigo de la fallida insurrección golpista, vio cuando unos soldados levantaron una tapa redonda del sistema de alcantarillado, en el centro de Santiago, para arrojar una cámara cinematográfica.

Labarca pudo filmar desde un edificio entre las calles Morandé y Agustinas cómo los militares intentaron deshacerse de las pertenencias de Henrichsen, corresponsal de la televisión en Buenos Aires, al que habían asesinado a tiros momentos antes.

Tras el rescate de la cámara por la guardia de Salvador Allende se pudo constatar que el profesional había grabado directamente a los golpistas, que le dispararon varios tiros cuando se dieron cuenta de su presencia.

Las imágenes se desvanecen cuando Henrichsen cae al suelo sin vida, tras ser alcanzado al menos dos veces por disparos a quemarropa.

Esas secuencias mudas a color pasarían a formar parte del noticiario triple de Chile Films, que más tarde se conocería como el documental "Chile, junio de 1973", que bajo la dirección de Labarca fue premiado en el Festival Internacional de Cortometrajes de Moscú, donde obtuvo el Premio de Plata, y en Leipzig.

"En tu cámara nos legaste la prueba y con tu vida pagaste el haberlo hecho. No, no había sido una bala perdida. No, no fue la mala suerte de un camarógrafo temerario. No, no fuiste cogido entre dos fuegos. No. Tú, Leonardo Henrichsen -y en ese instante lo supe, lo vi, lo vimos- habías sido asesinado a sangre fría", explicó Labarca en una carta póstuma que le escribió a su colega argentino en 1996.

El documental fue mostrado sólo una vez en público antes de ser incautado por la Fiscalía Militar, pero algunas copias se enviaron al extranjero por el equipo realizador para proteger su contenido.

La versión de 24 minutos fue rescatada en las bóvedas de la Cineteca Nacional, en donde yacía dividida en tres rollos distintos, pero aún falta alrededor de 5 minutos, que según el director, pertenecían a una marcha de apoyo al gobierno que finaliza con un discurso del presidente Allende.

La Cineteca explicó que quienes deseen verlo, pueden hacerlo de forma gratuita en su página web.

Este sitio funciona desde el 18 de junio de 2013 y ya ha puesto a disposición del público cerca de 245 materiales, entre registros históricos, entrevistas, largometrajes de ficción y documentales.