¿Cómo funcionarán los impuestos a las bolsas?

El impuesto a las bolsas plásticas ya empezó a regir en el país, aunque muchas personas no saben cómo funciona o cómo se debe pagar. El impuesto será recaudado por las principales plataformas de comercio. Si los clientes quieren usar las bolsas, deberán pagar $20 por cada una. En el 2018 serán $30, $40 en el 2019 y $50 en el 2020.

El viceministro de Ambiente, Carlos Alberto Botero, aseguró que no se trata de una medida de recaudación, sino que es con el fin de desincentivar el uso de la bolsa. “Lo más importante es hacerle entender al ciudadano que si se siguen usando las bolsas va ha haber unas consecuencias graves para el planeta. No se trata de recaudación porque 20$ no es significativo. Ese impuesto se colocó a partir del primero de julio de este año y esperamos que la gente cambié las bolsas por cajas o fundas de tela”, dijo Botero.

Y es que según cifras del Ministerio, al año se utilizan cerca de un trillón de bolsas que son producidas a partir de 100 millones de barriles de petróleo. Esas bolsas duran cerca de 200 o 300 años en degradarse. Además, varias especies en ecosistemas acuáticos las consumen pensando que se trata de animales, lo que conlleva graves problemas de intoxicación en sus organismos.

Botero explicó que no se va a cobrar en lugares como panaderías. “En las pequeñas tiendas de barrio o en las panaderías no está contemplado en la ley cobrar este impuesto”.

Finalmente, el viceministro resaltó que las campañas pedagógicas para prevenir el uso de la bolsa se viene realizando desde hace varios meses, pero, según él, la experiencia de varios países demuestra que la única forma de desincentivar la bolsa, es el cobro del impuesto.