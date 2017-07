Bryan Ruiz: "El objetivo de Costa Rica es ganar la Copa Oro"

El centrocampista y capitán de la selección de Costa Rica, Bryan Ruiz, afirmó que el objetivo del equipo es ganar la Copa Oro de la Concacaf por primera vez en la historia, aunque hizo un llamado a descartar el favoritismo.

"Iremos paso a paso porque el objetivo es ganar esta Copa. Quiero jugarla, siento que es un gran momento en el que podemos pelear para ser campeones y quiero ser parte de ello, por eso hice todo para participar", dijo Ruiz, de 31 años, a los periodistas.

El centrocampista del Sporting portugués será la principal figura de Costa Rica en el torneo, pues el portero del Real Madrid Keylor Navas no fue convocado con el fin de que descanse y realice la pretemporada con su club.

Ruiz aseguró que el plantel está mentalizado para pelear por el título, pero advirtió que hay que descartar cualquier tipo de favoritismo.

"Nos hemos preparado muy bien para hacerle frente al torneo. Tenemos buenos jugadores y ganas por hacer las cosas bien, pero eso no hace que nos sintamos favoritos. Creo que un equipo que no ha ganado este torneo no puede sentirse así", expresó Ruiz.

La selección costarricense terminó hoy su periodo de 15 días de entrenamiento en Costa Rica y viajará mañana a Nueva Jersey, Estados Unidos, donde se hospedará durante la Copa Oro.

Costa Rica debutará el próximo viernes frente a Honduras y luego se enfrentará a Canadá (el 11 de julio) y a Guyana (14 de julio).

"Indiferentemente del rival, ganar el primer juego es importante para ganar confianza. Nos tocó medirnos a Honduras, un rival en la eliminatoria mundialista, que sabemos será muy difícil", dijo el defensor del Bologna italiano Giancarlo González.

Costa Rica nunca ha ganado la Copa Oro y solo ha llegado una vez a la final, en 2002, la cual perdió frente a Estados Unidos.