Atlético Paranaense y Santos se miden en una eliminatoria sin favorito

Con un pronóstico incierto debido al irregular momento que viven los dos equipos, los brasileños Atlético Paranaense y Santos protagonizarán el único duelo entre dos representantes de un mismo país en los octavos de final de la copa Libertadores.

Las semanas previas al encuentro de ida han estado marcadas por la indefinición del local del partido, debido a que la Arena da Baixada, estadio del Paranaense y su gran fortín gracias al césped artificial que tiene, es la sede en estos días de la fase final de la Liga Mundial de voleibol.

El Paranaense intentó alquilar el estadio de su eterno rival, el Coritiba, que tiene una capacidad para 40.300 personas, aunque encontró una rotunda respuesta negativa.

Los dirigentes del Atlético Paranaense mostraron entonces un contrato de 2015 en el que supuestamente, el Coritiba debería aceptar el alquiler de su estadio por parte de su rival, algo a lo que el Coritiba se negó y llevó el caso a la Justicia, que le dio la razón.

Con ello, el Paranaense acabó buscando refugio en la casa del tercer club de la ciudad, el Paraná, cuyo estadio Vila Capanema tiene capacidad para 20.000 personas, inferior a los 25.000 socios que tiene el club.

Debido a ello, la directiva rojinegra emitió un comunicado pidiendo disculpas a su afición y acusó al Curitiba de tener "envidia" por no disputar competición internacional.

En el aspecto deportivo, el Paranaense llega al partido tras dos derrotas seguidas: cayó goleado la semana pasada en la ida de los cuartos de final de la Copa de Brasil por 4-0 ante el Gremio de Porto Alegre y domingo perdió 1-0 en su visita a Recife ante el Sport.

Ya el Santos tampoco atraviesa su mejor momento: perdió 2-0 en la ida de los cuartos de final de la Copa de Brasil ante el Flamengo y el sábado no pudo pasar del empate a un gol en casa del Atlético Goinaniense, equipo en zona de descenso.

En los locales, el técnico Eduardo Baptista recupera a seis titulares a los que dio descanso el final de semana: los laterales Jonathan y Sidcley, el central Thiago Heleno, el volante Otavio, el mediapunta Nikao y el delantero Pablo.

Por contra, el central Wánderson es baja tras haber sido expulsado en el último encuentro de la fase de grupos.

El portero Wéverton, campeón olímpico con Brasil en Río de Janeiro 2016 y habitual convocado para la selección absoluta, admitió el mal momento que vive el equipo.

"No estamos jugando bien. Ahora estamos pasando por una fase decisiva y no estamos bien. Esto me preocupa, porque quiero lo mejor para el club, para mi no sirve de nada decir que todo va bien, porque no lo está", dijo.

En el Santos, la principal novedad respecto al equipo que disputó la fase de grupos estará en el banquillo: Levir Culpi asumió el mando del equipo en sustitución de Dorival Júnior, destituido por los malos resultados.

Culpi reservó a seis titulares el sábado en la ciudad de Goiania (Víctor Ferraz, Lucas Veríssimo, Jean Mota, Renato, el colombiano Jonathan Copete y Bruno Henrique), aunque perdió a una de sus figuras, Vítor Bueno, quien se lesionó en su rodilla derecha y será baja durante los próximos nueve meses.

También son baja por lesión los laterales Zeca y Caju, así como el veterano delantero Ricardo Oliveira.

"Esperamos un partido disputado, con mucha marcación. Intentaremos tener una postura agresiva con el campo pequeño allá. Ellos necesitan hacer gol, la afición les empujará, y entonces tenemos que aguantar la presión y hacer nuestros 'golitos'", aseguró el defensa Víctor Ferraz sobre el encuentro.

La intención del Santos será buscar un resultado positivo con el que pueda sentenciar la eliminatoria en casa, el próximo 10 de agosto.

Posibles alineaciones

- Atlético Paranaense: Wéverton; Jonathan, Paulo André, Thiago Heleno, Sidcley; Otávio, Matheus Rossetto, Lucho González, Nikao; Douglas Coutinho y Pablo.

Entrenador: Eduardo Baptista

- Santos: Vanderlei; Víctor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz, Jean; Renato, Thiago Maia, Lucas Lima, Jonathan Copete; Bruno Henrique y Kayke.

Entrenador: Levir Culpi

Árbitro: el chileno Roberto Tobar, asistido en las bandas por sus compatriotas Marcelo Barraza y Claudio Ríos.

Estadio: Durival Britto de Curitiba, conocido popularmente como Vila Capanema

Hora: 19.45 hora local (22.45 GMT).