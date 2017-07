Hoeness: Estamos en fase de renovación y me conformo con ganar la Bundesliga

El presidente del Bayern Múnich, Uli Hoeness, dijo que el club está actualmente en un periodo de renovación, por lo que en la próxima temporada se conformaría con el equipo ganara una vez más la Bundesliga.

"Estamos en periodo de renovación y me conformaría si salimos otra vez campeones alemanes", dijo Hoeness en un encuentro con patrocinadores, según la página web del club, al ser interrogado sobre los objetivos de la temporada.

"Que cuando la renovación esté concluida aspiremos a ganar más de un título por temporada, es algo que se puede dar por supuesto", agregó.

En cuanto a la política de fichajes, Hoeness dijo que se debía hacer apuestas de futuro, en jugadores en la que la relación entre el precio y el aporte que puedan hacer el club sea la adecuada.

"Los mejores fichajes no son los que más cuestan sino los que mejor funcionan", dijo Hoeness.

En ese contexto, se refirió a uno de los fichajes para la próxima temporada, el centrocampista Sebastian Rudy, que llega libre del Hoffenheim.

"Estoy convencido de que en el caso de Sebastian Rudy al final la relación entre el precio y el aporte que haga el jugador será favorable", dijo.

Con respecto al francés Corentin Tolisso, que llega por 41 millones de euros, lo que representa un récord para el Bayern, dijo que tiene buenos informes y que es preferible fichar a un jugador así, de 22 años, que a otros ya consagrados pero más costosos.

"Me he informado sobre él y solo he oído cosas buenas... no soy partidario de fichar siempre a los jugadores que conoce todo el mundo y que cuestan 60, 70 o hasta 80 millones de euros y que tienen 26, 27, 28 o 29 años. Fichar a un jugador de 22 años con buenos informes me parece una buena decisión", dijo.