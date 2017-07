"No hay palabras para describir lo devastador que es": el duro momento de Venus Williams durante una conferencia de prensa en Wimbledon

AFP

Venus Williams no pudo ocultar su angustia durante la conferencia de prensa en Wimbledon.

El periodista preguntó. Ella intentó responder con oraciones entrecortadas y visiblemente afectada.

Hizo una pausa de 10 segundos mientras sus ojos se llenaban de lágrimas.

El presentador realizó una interrupción para darle tiempo a que se recuperara.

Pasaron otros 6 segundos, rompió en llanto y abandonó la conferencia de prensa.

Así se mostró este lunes en rueda de prensa la tenista estadounidense Venus Williams cuando un periodista le preguntó sobre un accidente automovilístico que la excampeona de Wimbledon protagonizó en junio en Florida, Estados Unidos, y que causó la muerte de un hombre.

BBC

"No hay palabras para describir lo devastador que es", dijo antes de romper en llanto.

"No hay palabras"

La tenista habló después de vencer a la tenista belga Elise Mertens en la primera ronda en Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada, por 7-6 (9-7) 6-4.

Williams, de 37 años, se enfrenta a una demanda por homicidio culposo por la muerte del hombre, luego de que la policía la responsabilizara de la colisión.

El choque, que ocurrió el 9 de junio, causó la muerte días después de Jerome Barson, de 78 años de edad .

Sobre el accidente, Williams dijo: "No hay palabras para describir lo devastador que es. Estoy completamente sin palabras".

Entonces comenzó a llorar y salió de la habitación para recuperarse antes de volver para responder a otro par de preguntas sobre el partido.

Anteriormente en la conferencia de prensa, Williams había dicho: "El tenis sigue siendo el amor de mi vida, me da alegría".

"Me preparé para un montón de partidos, trato de prepararme para lo que mi oponente me lanzará, pero no puedes prepararte para todo en la vida", reflexionó.

"No tengo ni idea de lo que pasará mañana, eso es todo lo que puedo decir al respecto, eso es lo que he aprendido", dijo .