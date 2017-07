El coro en el que cantan pacientes de cáncer de laringe que no tienen cuerdas vocales Si te extirparon las cuerdas vocales y no puedes hablar seguramente empezar a cantar en un coro no estaría en tu lista de actividades más buscadas. Pero eso es precisamente lo que el doctor Thomas Moore le sugiere a sus pacientes tras una laringotomía. Conoce su historia y escúchalos cantar.