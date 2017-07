"Creí que mi vulva no era lo suficientemente bonita": la confesión de una joven que sintió la presión de operarse los labios de la vagina con apenas 14 años

BBC

Anna tenía 14 años cuando quiso someterse a una labioplastia que no necesitaba.

"No se de dónde saqué la idea de que mi vulva no era lo suficientemente bonita, que no se veía bien", admite Anna, una británica cuyo nombre en realidad es otro, que quiso hacerse una labioplastia a los 14 años.

"Creo que quería que fuera más pequeña", le dijo a la BBC.

"La gente a mi alrededor veía porno" , dijo la adolescente. Quizás influida por esas imágenes, "yo me hice a la idea de que debería ser simétrica y que no debería sobresalir".

"Pensé que todo el mundo se veía así, porque hasta entonces yo nunca había visto imágenes normales y corrientes de esa zona".

Anna dice que consideró someterse a la operación porque "no quería ser diferente, ser anormal. Y yo realmente pensé que mi cuerpo era diferente al de otra gente ".

"Recuerdo mirar revistas y ver que había distintas opciones de cirugía. Y entonces pensé, ah, si existen distintas opciones para esto entonces claramente yo no soy la única que quiere operarse".

"Y recuerdo pensar que no debía ser para tanto: cortas un lado para que se vean iguales y simétricos, después tomas muchos analgésicos y listo".

La perspectiva a los 20

Al final Anna, que está ahora en la veintena, decidió no operarse.

"Con los años dejé de preocuparme tanto por mi aspecto físico y me di cuenta de que hay muchas versiones de lo que es normal".

"Ahora que puedo verlo con la perspectiva del tiempo estoy feliz de no haberme operado porque ¡no lo necesitaba! Soy totalmente normal . "Completa y absolutamente normal!", dijo con un tono incrédulo.

En 2015-2016 más de 200 niñas se hicieron una labioplastia a través del NHS, el servicio de salud pública de Reino Unido, 150 de ellas de menos de 15 años.

Los expertos internacionales unánimemente desaconsejan las labioplastias en menores de edad, porque el cuerpo de las niñas y adolescentes está todavía en desarrollo.

Pero en varios países el número de operaciones en niñas menores de 18 años ha crecido en los últimos años, como BBC Mundo reportó hace unos meses en un informe especial .

En Estados Unidos, 560 menores de 18 años lo hicieron en 2016, según datos que le adelantó a BBC Mundo la Sociedad de Cirugía Plástica Estética de Estados Unidos.

Los expertos dicen que las imágenes de vulvas que las jóvenes pueden encontrar en internet a menudo están retocadas y no representan la variedad normal de forma, color, tamaño y asimetría que existe en la realidad.

El referente es la pornografía

La BBC habló con tres alumnas adolescentes de una escuela de Inglaterra sobre las expectativas que se forman hoy en día sobre el aspecto del cuerpo.

BBC

"Hace unas semanas había algo en snapchat que decía: "existen cuatro tipos de vulva", y las categorizaban en unas cuantas secciones. Y entonces piensas, oh, y ¿qué pasa si no encajas en esas categorías?"", se pregunta una adolescente británica que habló con la BBC.

Todas coinciden en la presión que sienten al compararse con las imágenes estilizadas de las redes sociales.

"Los chicos tienen una cierta imagen de las chicas y creen que tú tienes que esforzarte para alcanzar esa imagen", comenta una de las alumnas de secundaria.

La BBC les preguntó si les preocupaba el impacto que el consumo de pornografía entre los chicos tiene sobre las expectativas que se crean en torno al cuerpo de la mujer.

" No es realista . O tienen pechos falsos o se han hecho operaciones... y después cuando una pareja empieza a tener relaciones sexuales piensas que tu cuerpo debería verse así", dijo otra joven.

Las niñas admiten que hay ciertas "expectativas" sobre los genitales femeninos, "como que no debería haber vello púbico, que deberías rasurarte", expresó otra.

" Existe la percepción de que el vello púbico es algo suci o", coinciden las tres.

Hace unos meses BBC Mundo habló con la portavoz de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, la doctora Ainhoa Placer Lainez, quien en efecto dijo que la creciente tendencia a la depilación integral hace que todo quede más expuesto en la zona genital y se vean detalles sobre el aspecto que antes pasaban inadvertidos.