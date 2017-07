Kuczynski pide a Congreso de Perú que no censure a ministros cada dos semanas

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, demandó hoy al Congreso, controlado con mayoría absoluta por el partido fujimorista Fuerza Popular, que deje trabajar al Gobierno y no censure a sus ministros "cada dos semanas".

Tras haber perdido a cuatro ministros desde que asumió la Presidencia hace casi un año, Kuczynski aseguró que su Ejecutivo no puede trabajar si mensualmente está en crisis porque el Parlamento veta a sus ministros.

"El mensaje es sencillo: déjennos trabajar. No hagan intriga, no se bajen a ministros cada dos semanas porque así no podemos trabajar. Hagan su trabajo y déjennos hacer nuestro trabajo, ese es el mensaje que hay que mandar a Lima", manifestó Kuczynski desde la céntrica región de Junín, donde hizo un sobrevuelo de carreteras.

El pedido de Kuczynski se produce horas después de que el Frente Amplio de izquierdas solicite que el primer ministro y nuevo titular de la cartera de Economía y Finanzas, Fernando Zavala, comparezca ante la comisión permanente del Congreso para explicar una reunión que tuvo con el destituido contralor de la República, Edgar Alarcón.

En ese encuentro también participaron los exministros de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra; y de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, para supuestamente convencer a Alarcón de que no objetara la adenda para la construcción del nuevo aeropuerto de Cuzco, que finalmente fue suspendida.

Vizcarra y Thorne renunciaron en mayo y junio, respectivamente, ante las amenazas de censura, especialmente del fujimorismo, si no dimitían por su implicación y defensa de la adenda para construir el aeropuerto, suscrita con el consorcio Kuntur Wasi, integrado por la argentina Corporación América y la peruana Andino Investment Holding.

Anteriormente, el Congreso censuró al economista Jaime Saavedra como ministro de Educación y el entonces ministro de Defensa, Mariano González, dimitió tras destaparse que mantenía un romance con una de sus asesoras.