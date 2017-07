Victoria de Suecia ha superado la anorexia pero no la ansiedad

La princesa heredera Victoria de Suecia, que en dos semanas cumplirá 40 años, ha admitido que, aunque ha dejado atrás los problemas de anorexia que padeció de joven, todavía sufre de ansiedad.

"Es algo individual. En mi caso siento que es un capítulo que he tenido la suerte de dejar atrás. Pero esa ansiedad por no cumplir sigue. He usado distintas herramientas y aprendido a manejarla, la edad ayuda también", cuenta Victoria en un extracto divulgado hoy de la entrevista a la televisión pública SVT que se emitirá en dos semanas.

Varias fotos en las que aparecía muy delgada cuando tenía 20 años hicieron saltar entonces los rumores de que la princesa sufría anorexia, confirmados más tarde por la Casa Real.

La heredera sueca recibió ayuda psicológica y se trasladó a estudiar a Estados Unidos.

"Es difícil expresar cómo era y en qué consistía, pero de vez en cuando he tenido mucha ansiedad, pensaba que las cosas no eran tan fáciles", admitió la hija mayor de los reyes Carlos XVI Gustavo y Silvia.

Victoria resaltó la importancia de tratar los transtornos alimenticios y criticó el ideal de belleza impuesto en la sociedad, con un canon de físico perfecto que "en realidad no existe".

"Me gustaría ser la que ve el vaso siempre medio lleno, pero cuando me estreso, tengo pensamientos negativos. En cambio mi marido es el que siempre ve el vaso medio lleno, él es un buen recordatorio de que se puede pensar de otra forma", señaló Victoria, que tiene dos hijos, Estela, de cinco años; y Óscar, de uno.