Sophie Turner descubrió lo que era el sexo oral a través de 'Game of Thrones'

Aunque su personaje en la ficción se viera obligado a perder su inocencia a marchas forzadas, la madurez de la actriz de 'Game of Thrones' Sophie Turner no siempre ha evolucionado al mismo tiempo que lo hacía en la pequeña pantalla, especialmente en cuestiones sexuales.



Pese a la apariencia engañosa que contribuía a reforzar su altura -la intérprete mide más de 1,75-, Sophie apenas acababa de entrar en la adolescencia cuando fue seleccionada para participar en la producción de HBO, por lo que se llevó más de una sorpresa al encontrarse con las explícitas escenas de sexo que protagonizaban sus compañeros de reparto mientras preparaba la grabación de cada capítulo.



"La primera vez que me encontré con lo que era el sexo oral estaba leyendo un guion de 'Game of Thrones'. Tenía 13 años. Lo primero que pensé fue: 'Oh, ¿la gente hace eso de verdad? Qué fascinante'. Supongo que esa fue mi educación sexual, formar parte de 'Game of Thrones'", confiesa la intérprete en una entrevista al dominical Sunday Times.



Finalmente, Sansa Stark, su álter ego en la ficción, acabó alcanzando la edad adulta y enfrentándose a sus propias tramas controvertidas, pero desgraciadamente en su caso no se trataron de encuentros sexuales definidos por la pasión o incluso por su carácter ilícito -cabe recordar que la serie ha abordado un tema tan delicado como el incesto- sino de una violación que generó una gran polémica por la crudeza de la secuencia al margen de que se producía fuera de cámara.



"La violencia sexual era algo que nunca me había tocado de cerca, ni a mí ni a nadie que conociera, así que abordé el asunto de manera bastante... indiferente. De forma muy inocente. Y después rodamos esa escena y se produjo un gran escándalo porque nos atreviéramos a emitir algo así en televisión. Mi primera reacción fue pensar que a lo mejor no deberíamos haberlo hecho", concede la joven rubia -su melena pelirroja la reserva exclusivamente para los meses de rodaje- que ahora ha cambiado radicalmente de punto de vista sobre ese espinoso asunto.



"Cuando más hablemos de las agresiones sexuales, mejor, y que se joda a la gente que dice que no deberíamos mostrar algo así en televisión y que se jodan también a los que dicen que van a boicotear la serie porque lo hiciéramos. Es algo que sucedía y sigue sucediendo, y si actuamos como si se tratara de un tema tabú, ¿entonces cómo van a atreverse las personas a dar un paso al frente y sentirse seguras confesando que les ha sucedido algo similar?", reflexiona.