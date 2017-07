El ofensivo comentario del baterista de Bazurto All Stars sobre la ideología de género

Lluvia de críticas recibió Pierre Magallanes Rojano, baterista del grupo Bazurto All Stars, tras publicar un polémico comentario referente a la ideología de género. "Los que tienen que leer son los gays, libros de biología de constitución etc ... vayan a imponerle su ideología de género (de transtornos psicosexuales) a los marcianos".

La publicación del músico fue ampliamente rechazada por los seguidores del mismo, que no dudaron en inundarle su Facebook de comentarios. La presión fue tanta, que el mismo Magallanes reconoció que no fue un buen comentario y se disculpó.

“Bueno señores paremos la cosa. Fue un comentario desacertado producto de la rabia que me da ciertos ataques a personas que no respetan el libre pensamiento, sin embargo, acepto que no fue la mejor forma de opinar. Pido mis disculpas a quienes haya herido. Muchos amigos y conocidos de LGTBI saben que siempre los he tratado bien, que a muchos estimo y que No tengo nada en contra de nadie en particular. Y bueno, que quede claro que soy responsable de mis palabras a título personal así como las opiniones de cada uno de ustedes no reflejan las de sus lugares de trabajo, así mismo, es mi caso.

No hay rencores para nadie, vivamos en paz y trataré de medir mejor mis palabras al momento de opinar.

Feliz Noche”.

Así mismo, el vocalista de la banda Fredy Harel, también utilizó su Facebook para resaltar la labor de la banda con la comunidad LGTBI y tratar de apaciguar la polémica que inició el baterista.