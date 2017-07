Ken Loach pide recibir a los refugiados al recibir premio en Karlovy Vary

El realizador británico Ken Loach pidió hoy que se dé la bienvenida a los refugiados que llegan a Europa "buscando solidaridad", durante la ceremonia en la que recibió, junto al guionista Paul Laverty, el Globo de Cristal honorífico del festival de Karlovy Vary.

"Hemos intentado incorporar las ideas de solidaridad y apoyo mutuo. Y vemos cada vez más que están amenazadas", dijo al recibir la estatuilla que reconoce su contribución al cine.

Loach también opinó que para el Reino Unido la permanencia en la Unión Europea tiene más inconvenientes que ventajas, porque el club comunitario favorece a las grandes corporaciones, y aseguró que el proceso del "brexit" es muy complicado.

"Ha sido mucho más complicado de como aparece en la prensa, porque muchos en la izquierda estaban desgarrados porque, por un lado, uno quiere ser un buen internacionalista pero la UE, como proyecto político, es para que las grandes corporaciones hagan grandes beneficios y para llevar a Estados a las privatizaciones", dijo.

Loach, de 81 años, es miembro de la directiva del partido político RESPECT, de orientación socialista y anticapitalista, una formación nacida en 2004 para denunciar la postura del gobierno del entonces primer ministro laborista Toni Blair en el conflicto de Irak.

El realizador ganó la Palma de Oro del Festival de Cannes por "The Wind that Shakes the Barley" (2006), film que narra los inicios del Ejército Republicano Irlandés (IRA, en sus siglas inglesas).

En 2016 volvió a hacerse con el máximo galardón de Cannes con "I, Daniel Blake", una cinta más típica del cine de denuncia social de Loach contra las rigideces y sinsentidos de la burocracia estatal, y otra vez junto a Laverty, con quien ha hecho doce largometrajes y dos cortos documentales.