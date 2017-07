Declaraciones de los protagonistas del Tour de Francia

.- Geraint Thomas (GBR/Sky, líder):

.- Geraint Thomas (GBR/Sky, líder):

"Estoy empezando a acostumbrarme, y eso es bueno para mi ánimo. Lo más importante, cuando llegamos a los últimos 60 kilómetros, fue mantener a Chris Froome protegido. Esto es lo que finalmente hicimos, así que, todo bien".

.- Richie Porte (AUS/BMC):

"No fue un ataque premeditado. Los chicos me pusieron en una posición fantástica, me sentí bien, pero a 500 metros de meta estaba un poco alejado".

"Ha sido un día bueno para el equipo, hemos demostrado fortaleza, pero fue una lástima que no pudiéramos rematar el trabajo con una victoria. En los últimos 40 kilómetros hubo una lucha terrible. Estoy feliz de pasar el día indemne".