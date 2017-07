Venus Williams rompe a llorar en rueda de prensa al recordar el accidente

La estadounidense Venus Williams rompió a llorar este lunes en la rueda de prensa posterior a su victoria contra la belga Elise Mertens en Wimbledon, al recordar el accidente de tráfico en el que se vio envuelta el pasado mes de junio y que se saldó con una víctima mortal y una herida.

"No tengo palabras para describir lo desolada que me siento", logró pronunciar la tenista con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos, antes de tener que abandonar la conferencia de prensa durante unos minutos para serenarse.

El trágico accidente, que acabó con la vida de Jerome Barson, de 78 años, y dejó herida grave a su mujer, Linda, de 68, se produjo el pasado 9 de junio en Palm Beach Gardens (Florida) y ahora la tenista se enfrenta a una demanda judicial de la familia por "negligencia" al volante.

Williams lamentó lo ocurrido y señaló que "en la vida no puedes prepararte para todo. Yo me preparo mucho para los partidos pero hay cosas que no puedes controlar. No tenemos ni idea de lo que traerá el mañana, eso es lo que he aprendido".

La ex numero uno del mundo publicó recientemente un mensaje en su cuenta de Facebook en el que dijo tener "el corazón roto por este accidente".

Según el informe policial del suceso la mayor de las hermanas Williams cometió una infracción en un cruce de calles, pero no se encontraba bajo los efectos de alcohol o drogas por lo que quedó en libertad.

Williams, que con 37 años es la más veterana del cuadro del torneo británico, reconoció que durante estos meses se ha refugiado mucho en el tenis.

"El tenis es el amor de mi vida y me da mucha alegría", afirmó la jugadora que en esta edición de Wimbledon celebra los 20 años de su debut en el All England Club, algo que, según a manifestó este lunes nunca habría imaginado.

"Jamás pensé que podría jugar al tenis durante tanto tiempo y me siento muy agradecida por ello. Adoro jugar", indicó.

La estadounidense, que parte como décima favorita, pasa a segunda ronda tras vencer este lunes a la belga Elise Mertens 7-6 (7) y 6-4 en una hora y 40 minutos.

Sobre Mertens, número 54 del mundo, aseguró que si consigue mantener "tan alto nivel" conseguirá "ganar muchos títulos".