Contador: "Con el paso de los días veremos que 42 segundos no es tanto"

El español Alberto Contador se mostró satisfecho con su rendimiento hasta hoy en el Tour de Francia y afirmó que los 42 segundos que perdió el primer día "no son tan importantes".

"Mañana será otro día. A ver cómo entramos, pero estoy contento de cómo va este Tour. Los 42 segundos pueden parecer mucho pero con las semanas veremos que no son tan importantes", dijo el jefe de filas del Trek.

Contador, que se encontró en los primeros puestos de la etapa de hoy a falta de unos metros, afirmó que no luchó por la etapa porque pensaba que no tendría fuerzas suficientes para ganar.

"Ha arrancado Richie Porte, pero no tenía mucho aire y he dejado pasar a otros porque se me podía hacer largo (...) No tenía gas suficiente para atacar y mantenerme hasta meta. He pensado que si ataco igual lo pago", comentó.

El ciclista español calificó de "auténtica locura" el ritmo que tuvo el pelotón en los últimos kilómetros, cuando todos los equipos querían situar a sus líderes en la parte final de la etapa.

"He tenido que remontar un poco porque en nada de tiempo perdías 20 o 30 posiciones. Pero rápidamente he llegado a la cabeza porque ha sido un final explosivo", indicó.