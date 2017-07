Kyrgios reconoce, tras retirarse, que no estaba "al cien por cien"

El australiano Nick Kyrgios, número 20 del mundo, reconoció este lunes que no se encontraba "al cien por cien" físicamente para disputar el torneo de Wimbledon, que ha tenido que abandonar, tras la lesión de cadera que sufrió en el campeonato de Queen's hace dos semanas.

"Sabía que no tenía la cadera del todo recuperada porque no había pasado el suficiente tiempo", afirmó en rueda de prensa, tras retirarse del torneo británico cuando perdía contra el francés Pierre-Hughes Herbert, 70 del mundo, por 6-3 y 6-4, en primera ronda.

"Quería intentarlo, pensaba que tenía posibilidades de ganar, quizá no contra Herbert, pero sí contra otros oponentes", sostuvo el australiano, que partía como vigésimo cabeza de serie y se ha convertido en la primera baja entre los favoritos de este año.

Kyrgios, que sufrió la lesión en la cadera izquierda al resbalarse durante el 4-4 del primer set del duelo contra el estadounidense Donald Young en Queen's, descartó "de momento" que operarse sea una opción.

"Tener que recurrir a la cirugía es algo que me asusta pero creo que por el momento no lo necesito y que esta lesión no va a suponer el fin de mi carrera", señaló el deportista, de 22 años.